Elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de Crăciun , în perioada 19 decembrie 2025-7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației. Pauza de iarnă, care se întinde pe aproape trei săptămâni, influențează atât organizarea cursurilor, cât și planificarea activităților educaționale și familiale din perioada următoare.

Perioada de odihnă se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026, zi care este inclusă tot în intervalul de vacanță, fiind și sărbătoare legală.

Revenirea în bănci este programată pentru joi, 8 ianuarie, moment care coincide cu debutul celui de-al treilea modul de învățare din structura anului școlar. Astfel,elevii vor relua cursurile după aproape trei săptămâni de pauză, într-un context marcat de reluarea activităților educaționale în ritm normal.

Vacanța de iarnă include și zilele libere legale dedicate Bobotezei, pe 6 ianuarie, și Sfântului Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie. Acest lucru contribuie la extinderea pauzei și oferă familiilor posibilitatea de a-și organiza mai ușor timpul liber în perioada sărbătorilor.

Din perspectiva școlilor, această vacanță reprezintă un reper important pentru planificarea evaluărilor și a activităților ce vor urma în semestrul de primăvară.

După încheierea vacanței de Crăciun, cursurile vor continua în cadrul celui de-al treilea modul de învățare, care începe la 8 ianuarie 2026. Acest modul are o durată variabilă, în funcție de deciziile luate la nivel local de inspectoratele școlare. Intervalul de desfășurare a cursurilor poate fi ajustat în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice, astfel încât să fie adaptat specificului fiecărei unități de învățământ.

În paralel cu structura modulelor, școlile vor organiza și programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea sunt planificate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026 și presupun activități educaționale alternative, stabilite la nivelul fiecărei școli. Scopul acestor programe este de a diversifica experiența de învățare a elevilor, prin activități practice, extracurriculare și de educație pentru mediu.

Modul în care sunt distribuite cursurile și vacanțele pe parcursul anului școlar influențează nu doar ritmul de învățare, ci și modul în care sunt pregătite evaluările importante. Din acest motiv, structura anului școlar este un instrument esențial atât pentru profesori, cât și pentru elevi și părinți, care își pot planifica din timp perioadele de studiu și de repaus.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026. În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județul Sălaj.