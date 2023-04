În perioada Paștelui 2023, elevii vor avea vacanța de primăvară. Începând din vinerea dinainte de Paștele catolic și până după sărbătorile pascale ortodoxe, copiii vor avea 10 zile libere. Pe 18 aprilie toată lumea revine în sălile de clasă.

Elevii din România vor intra pe 7 aprilie 2023 în cea de-a patra vacanță din acest an . Cunoscută ca Vacanța de Paște sau Vacanța de primăvară, această pauză este ultima din structura anului școlar 2022- 2023, înainte de încheierea cursurilor.

După două luni de cursuri, elevii intră în vacanța de Paște pe 7 aprilie, în vinerea dinainte de Paștele Catolic, și vor fi liberi până pe 18 aprilie, adică 10 zile. În acest interval de timp va fi și Paștele Ortodox, care în 2023 este pe 16 aprilie.

Un lucru mai puțin obișnuit în ceea ce privește vacanța de Paște 2023 este faptul că școala va începe în mijlocul săptămânii – miercuri 19 aprilie.

Decizia a fost luată deoarece luni și marți, 17-18 aprilie, sunt a doua și a treia zi de Paște pentru creștinii ortodocși.

După vacanța de Paște 2023, pentru elevi urmează o nouă etapă de cursuri, iar apoi pe 16 iunie se încheie anul școlar 2022-2023, după care vine vacanța de vară care este programată în perioada 17 iunie – 3 septembrie. Modulul 5, ultimul din acest an școlar are două luni și durează de pe 19 aprilie până pe 16 iunie.

Totuși, pentru elevii claselor terminale, a VIII-a și a XII-a, cei care urmează să susțină anul acesta Evaluarea Națională 2023 și examenul de Bacalaureat 2023, școala se va încheia mai repede. Astfel, elevii claselor a VIII-a termină cursurile pe 9 iunie, iar cei din ultimul an de liceu vor încheia situația pe anul acesta școlar pe 2 iunie 2023.

Înscrierea candidaților la Evaluarea Națională 2023 se face automat de către secretariatele școlilor în perioada 6 – 9 iunie. Evaluarea Națională 2023 are loc în perioada 19-22 iunie. Proba la Limba română se va desfășura pe 19 iunie, iar proba la Matematică este programată pe 21 iunie.

Înscrierea candidaților de clasa a XII-a la prima sesiune de examen se face în perioada 29 mai – 2 iunie, iar de pe 12 iunie încep probele ”orale”, adică cele de certificare a competențelor în limba română și la o limbă străină, dar și competențele digitale.