Vacanța de vară trebuie să fie mai scurtă, susține Ministrul Educației, care anunță că „începând din toamna anului 2022 vom face tot posibilul, vom prezenta argumente astfel încât ele să fie acceptate de părinți, de profesori, de decidenți”, pentru un an școlar cu mai multe săptămâni de cursuri.

Ministrul Sorin Cîmpeanu indică faptul că pandemia de COVID-19, suprapusă peste o durată şi asa destul de redusă a cursurilor din România, faţă de alte ţări europene, a provocat pierderi uriaşe în rândul elevilor, care trebuie cumva recuperate în anii următori.

Sorin Cîmpeanu consideră că este nevoie de o regândire a structurii anului şcolar începând cu toamna lui 2022.

Pentru anul şcolar 2021-2022 nu mai pot fi aduse acum modificări, deşi ministrul Educaţiei spune că a încercat acest lucru, însă a fost pus în faţă unui refuz clar, pe motivul că ar fi nevoie de predictibilitate.

Ministrul Sorin Cîmpeanu explică faptul că, din cauza pandemiei, există pierderi foarte mari, iar acestea trebuie recuperate prin extinderea perioadei în care se fac cursurile şi, implicit, prin reducerea vacanţelor.

“Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor. Propunerea pe care am făcut-o și pe care am motivat-o – da, din toamna anului 2022, un an școlar mai lung. Cu siguranță vacanța de vară va fi mai scurtă”, a declarat ministrul Educaţiei.

Totuşi, Sorin Cîmpeanu a acceptat că este nevoie de un acord al tuturor celor implicaţi în procesul de educaţiei înainte să se recurgă la modificări privind durata cursurilor şi a vacanţelor.

Oficialul a mai indicat că oricum România are o durată a cursurilor mai mică decât în multe ţări europene, iar criza sanitară a dat şi mai rău totul peste cap.

“Suntem printre ultimele țări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari, nu numai în România, este drept, ele vor trebui să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând, este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri”, a mai spus şeful de la Ministerul Educaţiei.