Președintele Klaus Iohannis, a declarat joi, că începând de luni elevii se vor întoarce fizic la școală, acolo unde condițiile epidemiologice o vor permite, însă „va fi introdusă o nouă condiție ca școlile să poată funcționa cu prezență fizică, gradul de vaccinare al personalului școlii”.

Vacanța forțată de două săptămâni nu va mai fi prelungită, iar de luni, acolo unde condițiile sanitare și epidemiologice o permit, elevii se vor putea întoarce fizic la școală. O nouă condiție pentru redeschiderea școlilor cu prezență fizică va fi gradul de vaccinare în rândul personalului unităților de învățământ, a anunțat joi seară președintele Klaus Iohannis.

Și Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut precizări, într-o conferință de presă, despre modalitatea în care elevii din România vor începe școala în 8 noiembrie, în condiții de pandemie.

„În data de 8 noiembrie, școala va începe. Există un document, o anexă, în care s-au prezentat o serie de măsuri propuse spre adoptare prin ordin comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății. Ministrul Educației va rămâne în continuare consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezența fizică, în limita în care condițiile sanitare pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază. Nu voi abdica de la acest principiu. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere al școlilor în data de 8 noiembrie, având ipoteza de bază a prezenței fizice și având deja acceptul exprimat pentru propunerea Consilului Național al Elevilor, propunere care este însușită de Ministerul Educației, pentru un mod de funcționare adaptat realităților. Nu vom ajunge în niciun caz în situația în care, dacă, să spunem, în jumătate din țară vom avea o rată de infectare foarte scăzută, fără cazuri în școli, să nu poată funcționa cu prezență fizică acele școli. nu se va ajunge la această situație”, a spus Cîmpeanu.

De asemenea, Ministrul Ecucației a anunțat că, în acest an școlar, ”în mod special”, elevii vor avea un număr redus de teze.

„Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis împreună cu colegii mei din Ministerul Educației să reducem numărul de teze pe care elevii îl vor susține în acest an prin excepție: la clasa VIII-a vom avea în loc de 3 teze doar 2 teze. Deci toți elevii din gimnaziu vor avea doar două teze de susținut cu prezență fizică. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru la trei”, a spus ministrul Cîmpeanu.

El a mai precizat că, de această dată, nota la teză va avea o pondere mai mică la media elevului.

”Nota la teză va avea o pondere mai mică în raport cu oricare dintre notele pe care elevul le va primi. Fie că vorbim de elev de gimnaziu, fie că vorbim de elevi din liceu”, a mai spus ministrul Educației.