Prima vacanță din anul scolar 2020-2021 a debutat luni, 26 octombrie, de ea bucurându-se doar elevii de grădiniță și cei din clasele primare. Cursurile se reiau din 2 noiembrie.

Potrivit structurii anului școlar, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, semestrul I are 17 săptămâni și este cuprins între 14 septembrie și 29 ianuarie 2021. Acesta cuprinde o vacanță intrasemestrială de o săptămână, între 26 octombrie și 1 noiembrie, pentru învățământul primar și preșcolar, dar și vacanța de iarnă, între 23 decembrie și 10 ianuarie.

Elevii mai au o vacanță intersemestrială, între 30 ianuarie și 7 februarie 2021.

Semestrul al II-lea are tot 17 săptămâni și durează din 8 februarie până în 18 iunie. Acesta cuprinde vacanța de primăvară: Paștele Catolic (2 – 11 aprilie), Paștele Ortodox (30 aprilie – 9 mai).

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.