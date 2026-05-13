Oportunitate excelentă de vacanță pentru românii care vor să meargă la mare cu bugete reduse! Federația Patronatelor din Turismul Românesc a dat startul celei de-a 48-a ediții a programului social „Litoralul pentru Toți”. Până în luna iunie, peste 80 de hoteluri din toate stațiunile își deschid ușile cu prețuri imbatabile, care pornesc de la doar 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Inițiativa este susținută integral de investitorii privați și oferă pachete diverse, inclusiv cazări la hoteluri de cinci stele sau servicii all-inclusive, ce pot fi achitate și cu vouchere de vacanță.

Litoralul românesc pare a fi destinația ideală pentru relaxare la prețuri de criză. Ediția de primăvară a programului „Litoralul pentru Toți” se desfășoară în perioada 3 mai – 21 iunie 2026, oferind o șansă unică celor care vor să evite aglomerația din plin sezon.

Prețurile sunt similare cu cele de anul trecut, iar în unele locuri chiar mai mici, pornind de la 42 de lei și ajungând până la 318 lei pe noapte. Pentru prima dată, programul include o diversificare majoră: de la hoteluri de două stele și apartamente, până la resorturi de lux de cinci stele.

La nicio săptămână de la lansare, solicitările curg în valuri. Cele mai căutate sunt unitățile care dețin piscine interioare încălzite și centre spa. Hotelierii pun la bătaie aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte, pachetele acoperind de la cazare simplă până la regim all-inclusive.

Reprezentanții patronatelor subliniază că acest program de succes, derulat de peste două decenii, este o dovadă clară că mediul privat poate susține turismul intern fără ajutor de la stat. Dragoș Răducan, președintele FPTR, declară că interesul masiv arată că românii iubesc marea și în extrasezon.

Programul se adresează tuturor categoriilor: familii, tineri sau pensionari. Cei interesați sunt sfătuiți să rezerve din timp deoarece locurile sunt limitate. Un avantaj major este că toate aceste pachete speciale pot fi achitate inclusiv cu voucherele de vacanță acordate angajaților.

Această inițiativă socială lăudabilă vine însă ca o palidă consolare în fața unei realități dure și intens criticate, aceea că turismul de masă din România a devenit mult mai scump decât cel din Grecia, lăsând adesea impresia că serviciile autohtone sunt axate mai degrabă pe jecmănirea imediată a turistului decât pe fidelizarea lui sau pe crearea unei dorințe reale de a reveni; în timp ce pe litoralul românesc plajele sunt mai puțin întreținute, iar închirierea șezlongurilor presupune prețuri de-a dreptul exorbitante plătite separat, în stațiunile grecești bunul-simț comercial dictează ca pentru ocuparea unei umbrele și a două șezlonguri să fie necesară doar o consumație modică la barul de pe plajă, de aproximativ opt euro pe zi, pe persoană, fără nicio altă taxă ascunsă.