O analiză medicală de amploare, bazată pe date la aproape 32.000 de participare cu acțiuni pulmonare, evidențiază avantajele vaccinului antigripal în doză mare pentru persoanele de cel puțin 65 de ani. Rezultatele, prezentate în cadrul Congresului Societății Europene de Pneumologie, arată o reducere a riscului de spitalizare pentru gripă și pneumonie. Acest ser, disponibil inclusiv în România, este conceput special pentru a stimula un răspuns imunitar puternic la populația de vârsta a 3-a.

Gripa sezonieră poate avea consecințe extreme de severe în cazul persoanelor vârstnice, iar riscurile cresc exponențial atunci când pacienții suferă deja de o boală pulmonară cronică. Infectarea cu virusul gripal poate declanșa pneumonii grave, poate acutiza afecțiunile respiratorii existente și poate conduce rapid la spitalizare. Pentru a contrazi aceste riscuri, au fost dezvoltate vaccinurile antigripale în doză mare. Acestea au rolul de a determina o reacție imunitară mult mai intensă la persoanele de peste 65 de ani, categorie la care sistemul imunitar răspunde de regulă mai lent la o vaccinare standard. Serul analizat conține 4 ori mai mult antigen hemaglutininic pentru fiecare tulpină virală, adică 60 de micrograme comparative cu cele 15 micrograme regăsite în doza clasică.

Eficacitatea acestei formule medicale a fost evaluată pe baza a două studii clinice randomizate de mari dimensiuni. Primul studiu sa desfășurat în Danemarca pe cele 3 sezoane gripale, între 2022 și 2025, în timp ce al 2-lea a fost realizat în regiunea Galicia din Spania, în sezoanele 2023–2024 și 2024–2025. Datele din ambele cercetări au inclus un total impresionant de 466.320 de participanți.

Dintre aceștia, un procent de 6,9% sufereau de boli pulmonare cronice precum astm, bronșită, boală pulmonară obstructivă cronică, fibroză chistică sau emfizem pulmonar. Subiecții au fost monitorizarea programului de la 14 zile după administrarea serului și până la date de 31 mai a anului următor, principalul indicator urmărit fiind spitalizarea cauzată de gripă sau pneumonie.

La nivelul întregii populații de peste 460.000 de oameni incluse în studiu, arată că spitalizarea pentru gripă sau pneumonie a fost înregistrată la 0,56% dintre persoanele vaccinate cu doza mare, comparativ cu 0,62% în cazul celor care au primit doza standard. Acest lucru se traduce printr-o reducere relativă a riscului de internare. Totodată, datele arată o scădere cu 31,9% a spitalizărilor pentru gripa confirmată în laborator și o reducere de 6,3% a problemelor cardiorespiratorii grave.

În ceea ce privește strict subgrupul pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice, datele necesită o interpretare prudentă. Deși comunicatul oficial al Congresului European indică o menținere a reducerii spitalizărilor cu 8,8%, alte rapoarte medicale din cadrul evenimentului vorbesc despre o eficacitate relativă de aproximativ 4,4% în prevenirea internărilor pentru acest subgrup specific. Chiar dacă estimarea prezintă variații statistice, experții subliniază un aspect esențial: pacienții cu boli respiratorii au un risc absolut de spitalizare mult mai mare. Din acest motiv, și o diferență între cele două tipuri de vaccinuri poate avea un impact clinic uriaș și poate salva numeroase vieți în rândul populației vulnerabile.

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