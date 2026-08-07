Numărul dosarelor noi de insolvență deschise în România a depășit pragul critic de 1.000 în luna iulie 2026. Datele arată o creștere de 26% față de anul trecut, fenomenul afectând inclusiv firmele din județul Sălaj.

Probleme mari pentru mediul de afaceri din România în mijlocul verii. Numărul dosarelor de insolvență deschise la nivel național a depășit pragul critic de 1.000 în luna iulie 2026. Această evoluție marchează o creștere îngrijorătoare atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Conform unei analize detaliate realizate de platforma financiară RisCo.ro, în iulie au fost înregistrate 1.016 dosare noi de insolvență. Prin comparație, în luna iunie 2026 fuseseră înregistrate puțin peste 900 de cazuri.

Statisticile oficiale indică o creștere rapidă, de peste 10% de la o lună la alta. Dacă privim însă evoluția anuală, avansul este de-a dreptul alarmant, ajungând la aproximativ 26% comparativ cu luna iulie 2025. Experții financiari subliniază că acest trend ascendent continuă să se manifeste puternic, punând presiune pe mii de antreprenori români.

Bucureștiul rămâne liderul detașat la acest capitol negativ. În Capitală s-a înregistrat cel mai mare număr de dosare noi deschise în luna iulie 2026, cu un total de 248 de cazuri, față de cele 199 raportate în aceeași perioadă a anului trecut. Această diferență reprezintă o creștere anuală de 25% pentru zona metropolitană principală.

Problemele economice s-au extins rapid în provincie. Județul Ilfov a raportat 63 de dosare în iulie 2026, marcând un avans de 21%. În Bihor, situația este și mai gravă, numărul cazurilor crescând de la 40 la 59, o majorare uriașă, de 48%. Nici Clujul nu a scăpat de acest val fiscal greu, înregistrând 55 de dosare, cu 20% mai multe față de anul trecut. Creșteri masive s-au văzut și în Timiș, unde dosarele au urcat de la 31 la 47, echivalentul unui salt de 52%, în timp ce în Constanța avansul a fost de 63%, ajungând la 44 de proceduri de insolvență.

O atenție deosebită revine județului Sălaj. Deși cifrele absolute par mici, ritmul de creștere local este unul sever. În Sălaj, numărul dosarelor de insolvență a crescut de la 4 în iulie 2025, la 10 dosare deschise în iulie 2026. Aceasta înseamnă că tot mai multe firme locale își suspendă activitatea din cauza datoriilor. Situații similare se înregistrează în Neamț și Ialomița, unde cifrele au urcat tot la 13, respectiv 10 cazuri active. La polul opus, județul Olt a raportat cea mai mare scădere a insolvențelor, cu un recul de 64%, coborând de la 11 la doar 4 cazuri.

Dacă analizăm domeniile de activitate, cele mai lovite sunt transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare. Aici, numărul falimentelor a explodat pur și simplu cu 150%, urcând de la 20 la 50 de dosare în iulie 2026. Aceeași creștere masivă, de 150%, s-a înregistrat și în comerțul cu amănuntul din magazinele nespecializate. Nici restaurantele nu o duc mai bine, sectorul lor bifând o creștere a insolvențelor de 140%. În schimb, singura zonă care a înregistrat o ușoară ameliorare, de aproape 17%, este cea a cultivării plantelor nepermanente.