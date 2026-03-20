Polițiștii și jandarmii din județul Sălaj au desfășurat recent o acțiune integrată pentru a combate absenteismul școlar și consumul de substanțe interzise. În cadrul verificărilor, forțele de ordine au legitimat 217 persoane și au vizitat 66 de unități de învățământ preuniversitar.

Pentru a preveni faptele antisociale și traficul de substanțe interzise, autoritățile sălăjene au intensificat controalele în zona școlilor. Acțiunea comună a poliției și jandarmeriei a vizat nu doar comportamentul elevilor, ci și activitatea agenților economici care își desfășoară activitatea în apropierea liceelor și școlilor gimnaziale.

Bilanțul acțiunii arată o realitate îngrijorătoare: au fost identificați 66 de elevi care absentau de la cursuri. Totodată, au fost controlate 105 societăți comerciale din zona școlilor, inclusiv 19 săli de jocuri de noroc, pentru a se asigura respectarea normelor legale. În total, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, cele mai multe vizând fumatul în spații publice și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Autoritățile au „periat” zona a școlilor , și o vor face în continuare, pentru a vedea dacă acestea respectă legislația în vigoare.

Pe lângă identificarea zecilor de elevi care au chiulit de la ore, polițiștii au pus accent pe instruirea reprezentanților societăților comerciale. Scopul principal rămâne descurajarea consumului de substanțe interzise și asigurarea unui mediu sigur pentru educație, fiind aplicate sancțiuni acolo unde legea privind consumul de tutun sau ordinea publică nu a fost respectată.

