Varianta ocolitoare a municipiului Zalău a fost dată în folosință complet, îmbinând investiția recepționată în anul 2010 cu cea recepționată în anul 2025. Astfel, cele două tronsoane ale variantei ocolitoare a municipiului Zalău vor scoate traficul greu din oraș, spre satisfacția și siguranța cetățenilor.

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră a fost dat în folosință în municipiul Zalău. Este vorba despre cei aproximativ 15 km ai variantei ocolitoare a municipiului Zalău, care vor aduce liniște și siguranță cetățenilor, prin degrevarea traficului greu și nu numai.

Finalizarea variantei ocolitoare a municipiului Zalău a fost rezultatul colaborării dintre autoritățile locale și cele centrale, iar finanțarea pentru etapa a doua a acestei investiții majore a fost obținută în mandatul de ministru al Transporturilor al d-lui Nicolae Lucian Bode, deputat PNL