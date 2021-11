Ca urmare a demisiei doctorului Iuhas Mihai, ca şef al UPU – SMURD, locul acestuia a fost luat de doctor Vasile Pop Mădălina Măria. Doamna doctor a fost delegată de conducerea intituției în funcţia de medic şef UPU-SMURD începând cu data de 10 noiembrie 2021.

Potrivit datelor primite de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, începând cu data de 10 noiembrie 2021, mandatul de medic şef al UPU – SMURD al domnului doctor Iuhas Mihai, a încetat la iniţiativa dumnealui. Șefia unităţii de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Zalău a fost asigurată prin numire, de către domnul Dr. Iuhas din anul 2016, cu mandate reînnoite prin numire până în prezent.

Ȋncepând cu data de 10 noiembrie 2021, conducerea unităţii a delegat-o pe dna Dr. Vasile Pop Mădălina Măria, în funcţia de medic şef UPU-SMURD. Doamna Dr. Vasile Pop Mădălina Măria a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, în anul 2011 şi are o experinţă de 5 ani în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj -Napoca, fiind şi asistent universitar UMF ,”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în perioada 2018-2021.

Dna. Dr. Vasile Pop Mădălina Maria activează ca medic specialist, în specialitatea medicină de urgenţă, în cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Zalău-Unitatea de Primiri Urgenţe, de la începutul anului 2021. Dna. Dr. Vasile Pop Madalina Maria provine dintr-o familie de medici şi o spune cu foarte multă mândrie.

„Bunicul meu a fost medic la începuturile carierei într-o comunitate mică din Sălaj. Tatăl meu a fost medic la fel, în acest județ, timp de 30 de ani. Am plecat din Zalău în urma cu 20 de ani și nu credeam că mă voi întoarce, dar cumva viața te aduce din nou acasă când nu te aștepți. În urma cu 4 ani, încă din rezidențiat am început să fac gărzi la acest spital pentru că am considerat că am o datorie morală faţă de acest județ. Făceam naveta printre turele de rezidențiat, orele de la studenți, turele de Smurd Cluj și încercam să ajung și aici în fiecare luna că să ajut”.

După ce a devenit medic specialist, doamna Dr. a primit oferte de muncă, atât în ţară, cât și în afară, dar a ales să rămână în ţară să muncească aici, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău :„Suntem un departament încă în schimbare, o mână de medici care încercăm să asigurăm asistenţa medicală pentru tot județul, oameni care fac naveta ca să dea o mână de ajutor și cărora le suntem mereu recunoscători. Deocamdată există un deficit mare de specialiști în departamentul nostru, iar acest lucru încercăm să îl schimbăm cu ajutorul conducerii unităţii. Nu vrem să auzim pacienți care spun ,”mă duc la specialiști la Cluj sau Oradea sau Baia-Mare”, vrem să aducem noi specialiștii la ei pentru ca asistenţa medicală de calitate este un drept fundamental. Îmi doresc să avem un departament unde oamenii să simtă acest lucru. Suntem mulți medici tineri în acest spital, care am rămas în ţară tocmai pentru a face schimbări, pentru a avea un spital funcţional, cu standarde și etică corespunzătoare ţărilor europene. Sunt conștientă că este un drum lung, că vom mai face greșeli pe parcurs, dar suntem determinați să încercăm să venim cu ceva nou. De fapt nu nou, normal pentru Europa. Am fost plăcut surprinsă și impresionată să văd susținerea de care avem parte, câți colegi au această mentalitate. Și care doresc ca acest spital să evolueze. Vin generații noi, cu soluții noi, iar lucrurile deja încep să evolueze într-o direcție favorabilă pentru că avem susținerea necesară și ajutor din partea conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău şi a instituţiilor care asigură buna desfăşurare a activităţii UPU- SMURD”.

Echipa Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău îi mulţumeşte doamnei doctor Vasile Pop Mădălina Maria pentru acceptarea acestei provocări, pentru profesionalismul de care a dat şi dă dovadă în activitatea desfăşurată și îi urează succes în noua funcție, cu garanţia susţinerii în toate proiectele.