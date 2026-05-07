Adio drumuri la ghișee și dosare cu șină! În 2026, verificarea vechimii în muncă se face aproape exclusiv online, printr-un simplu click pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Sistemul informatic centralizat permite oricărui cetățean să afle în doar câteva minute ce stagiu de cotizare are acumulat și dacă angajatorii i-au plătit contribuțiile la zi, eliminând birocrația de altădată.

Procesul de verificare a istoricului profesional a fost simplificat radical. Pentru a accesa datele, utilizatorii trebuie să își creeze un cont pe site-ul CNPP, proces ce necesită datele personale de bază și o adresă de e-mail. Odată activat contul, în secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, pot fi generate rapoarte detaliate, lună de lună, sau sintetizate anual. Documentele pot fi descărcate în format PDF și includ informații vitale: zilele lucrate, veniturile brute, angajatorii raportați și, cel mai important, punctajul de pensie acumulat.

Vechimea în muncă rămâne pilonul central în stabilirea dreptului la pensie. În România, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar verificarea periodică este esențială pentru a depista eventuale erori de raportare ale angajatorilor înainte de depunerea dosarului de pensionare. Dacă pentru perioadele de după aprilie 2001 datele sunt integrate automat, pentru anii anteriori, informațiile sunt preluate din vechile carnete de muncă aflate încă în curs de digitalizare. În aceste cazuri punctuale, ar mai putea fi necesare adeverințe de la foștii angajatori.

Cei care nu sunt familiarizați cu mediul online pot în continuare să solicite adeverința de stagiu de cotizare direct la sediul Casei Teritoriale de Pensii Sălaj, însă tendința actuală este de eliminare completă a interacțiunii fizice la ghișeu în favoarea metodelor digitale de validare a identității.

Digitalizarea sistemului de pensii în 2026 transformă radical relația cetățeanului cu statul. Vă recomandăm să vă verificați periodic contul personal, pentru a vă asigura că fiecare zi de muncă este înregistrată corect și că viitorul dumneavoastră financiar este în siguranță.