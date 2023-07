Sporurile şi bonusurile bugetarilor sunt în pericol. Noul Ministrul al Muncii, Simona Bucura Oprescu, pregătește plata bugetarilor în funcție de performanță.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a precizat că se pregătește plata salariilor în funcţie de performanță, iar anumite sporuri și bonusuri ale bugetarilor ar putea fi tăiate. Vor fi modificări majore în noua Lege a salarizării. Potrivit acesteia, veniturile angajaţilor de la stat vor fi compuse dintr-o componentă fixă şi una variabilă. Mai mult, dispar unele sporuri, iar plata se va face în funcție de performanță.

”Ne gandim sa conditionăm venitul de perfomanța pe care angajatul o are. În sistemul bugetar este prima data cand se pune această problemă. Este patea care va aduce cel mai mult plus României. Unii angajati poate că si-au pierdut motivatia, poate au gandit că timpul trece leafa merge. Nu e suficient sa castigi un concurs sa continui sa lucrezi acolo, să ai spor de vechime. Trebuie sa faci mai mult, sa fii eficient, sa fii ce trebuie in sensul livrarii serviciilor și astfel venim cu componenta de performanță, formula o anuntam curand”, a spus ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.