Stadioanele și sălile de sport din Zalău sunt pregătite pentru noul sezon competițional. În urma unor verificări riguroase, a unor ședințe de instruire și a 2 exerciții tactice complexe, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a pus la punct planul de siguranță pentru protecția suporterilor.

Pregătirile pentru noul sezon competițional 2026-2027 au intrat în linie dreaptă, iar autoritățile au finalizat deja primele etape esențiale. Siguranța pe arenele sportive se bazează pe verificări tehnice stricte, dar și pe o pregătire practică riguroasă a tuturor forțelor de ordine. Primul pas important a avut loc în data de 24.07.2026. Atunci s-a întrunit comisia de verificare a măsurilor de siguranță la Stadionul Municipal Zalău. Aici își va desfășura meciurile de fotbal masculin echipa Sport Club Municipal Zalău, în Liga a III-a. Comisia a constatat oficial că stadionul întrunește absolut toate condițiile legale pentru organizarea jocurilor. O acțiune similară a avut loc în data de 31.07.2026, la Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău. Spațiul a fost evaluat pentru meciurile de volei masculin ale echipei S.C.M. Zalău din Divizia A1 și pentru partidele de handbal feminin ale echipei H.C. Zalău din Liga Florilor. Sala a primit avizul favorabil pentru noul sezon.

Pe lângă stadiul infrastructurii, jandarmarii sălăjeni au pus un accent uriaș pe instruirea personalului. În data de 06.08.2026 a fost organizată o amplă întâlnire de lucru cu organizatorii de jocuri, reprezentanți ai Direcției Județene pentru Sport, I.P.J. Sălaj, I.S.U. Sălaj, Poliția Locală Zalău, I.T.M. și Protecția Consumatorilor. În cadrul acestei ședințe, s-au prezentat noile modificări aduse de Legea 154/2026 la Legea 4/2008.

Tot în data de 06.08.2026, specialiștii din Jandarmerie au desfășurat o sesiune de instruire tactică pentru agenții Poliției Locale și ai firmelor private de pază. Aceștia au învățat tehnici clare pentru controlul corporal și al bagajelor, poziționarea în dispozitiv și proceduri de extragere din tribună a elementelor turbulente.

Pentru a testa capacitatea de reacție, Jandarmeria Sălaj a organizat 2 exerciții de intervenție pentru restabilirea ordinii publice și evacuare la Sala Sporturilor și la Stadionul Municipal. Au fost create scenarii fictive de tulburare gravă a ordinii, incendii sau catastrofe. Jandarmii și agenții privați s-au antrenat pentru a asigura o evacuare rapidă și sigură a sectoarelor. S-a pus accent pe intervenția progresivă, pe componenta de dialog și pe utilizarea somațiilor legale înainte de orice intervenție în forță. Pentru ca tabloul pregătirilor să fie complet, jandarmii vor organiza și o întâlnire specială cu reprezentanții galeriei H.C. Zalău pentru a stabili regulile unei colaborări excelente.

Sursa foto: Facebook – Jandarmeria Sălaj