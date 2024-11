Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Braziliei după o cursă spectaculoasă. Pilotul celor de la Red Bull a plecat de pe locul 17 și a reușit o revenire de senzație.

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Braziliei după o cursă cu de toate la Interlagos. Pilotul celor de la Red Bull a plecat de pe locul 17 și a reușit o revenire de senzație, după ce a dezamăgit în calificări, fiind penalizat. Campionul mondial a profitat de steagul roșu de la jumătatea cursei. Olandezul nu a intrat la boxe, iar restartul l-a găsit pe locul 2. A ajuns repede la conducere și a obținut prima victorie din ultimele 10 curse, la o diferență mare față de locul 2.

Lando Norris a plecat din pole position după ce a obținut cel mai bun timp în calificări. Max Verstappen, rivalul acestuia, a plecat al 17-lea din cauza penalizării de 5 poziții.

Lando Norris, rivalul lui Verstappen la titlul mondial, a terminat doar pe locul 6, deși plecase din pole-position. Așadar, Verstappen a obținut puncte importante în lupta pentru al 4-lea titlu mondial consecutiv.

După Marele Premiu al Braziliei, olandezul și-a mărit avantajul la 62 de puncte în fața lui Lando Norris. Acesta are șanse din ce în ce mai puține să-l ajungă pe olandez în clasament. Pe podium au urcat şi piloţii Alpine Esteban Ocon şi Pierre Gasly. Pe patru s-a clasat George Russell, de la Mercedes, iar pe cinci Charles Leclerc, de la Ferrari.

Max Verstappen a oferit prima reacţie, după ce a câştigat Marele Premiu al Braziliei. Pilotul de la Red Bull a obţinut primul succes într-o cursă mare din Formula 1, după o pauză de 133 de zile. La interviul acordat imediat după cursă, Max Verstappen a amintit şi de ghinionul din calificări, atunci când s-a arătat steagul roşu, chiar înainte de finalul Q2. Ambii piloţi de la Red Bull au fost eliminaţi, după a doua parte a calificărilor.

„Emoţiile mele au fost un roller-coaster. Am fost foarte ghinionişti cu acel steag roşu în calificări, am plecat de pe 17. Ştiam că va fi o cursă dificilă. Ne-am ferit de greşeli, am avut noroc, am profitat de oportunităţi. Să câştig aici, de pe asemenea poziţie, este incredibil. Este foarte dificil de depăşit aici, şi cu asflatul nou. Ştiam că trebuie să încerc. Evident, e foarte uşor să blochezi frânele pe faţă, am încercat să echilibrez balanţa frânelor, dar e incredibil să depăşeşti. Sper că le-a plăcut această cursă” a transmis Max Verstappen, după cursa din Brazilia.