Weekend de coșmar pentru unii, dar de vis pentru alții în Formula 1. Tânărul Kimi Antonelli a dat lovitura pe circuitul Gilles Villeneuve și a câștigat Marele Premiu al Canadei. Italianul a profitat din plin de abandonul tehnic al colegului său de la Mercedes, George Russell, după un duel dus dincolo de limită. Cursa de la Montreal a fost marcată de un start întârziat, de depășiri spectaculoase, dar și de declarații șocante. Campionul Max Verstappen a lansat un atac dur la adresa regulamentului actual și amenință subtil cu retragerea din activitate.

Marele Premiu al Canadei a început sub semnul neprevăzutului. Startul a fost amânat minute în șir din cauza unei defecțiuni tehnice bizare la sistemul de semafoare al circuitului. Odată ce s-a dat lumina verde, atenția publicului s-a mutat pe războiul intern de la Mercedes.

George Russell și Kimi Antonelli au oferit cel mai intens duel al sezonului. Cei doi echipieri s-au depășit agresiv în repetate rânduri. Tensiunea a atins cote maxime în turul 24, când monoposturile s-au atins ușor în ultima șicană. Antonelli a trecut în afara traseului și a fost forțat să cedeze poziția înapoi britanicului.

Ritmul nebun i-a cedat însă lui Russell. În turul 30, o defecțiune la unitatea de putere l-a scos definitiv din cursă. Britanicul a coborât extrem de nervos din monopost, conștient că a pierdut victoria și puncte vitale în campionat. De aici, Antonelli s-a desprins la 43 de puncte în clasamentul general și a controlat cursa până la final.

„A fost o luptă foarte interesantă cu George, am mers la limită și nu a fost ușor din cauza vântului. Păcat că a avut o defecțiune, pentru că am fi avut o luptă strânsă. Când eram singur, a trebuit să gestionez pneurile, dar am avut un ritm bun, așa că acum aștept cu nerăbdare următoarea cursă.”

În spatele liderului, spectacolul a fost asigurat de Lewis Hamilton și Max Verstappen. Chiar când olandezul părea sigur de locul secund, Hamilton a declanșat atacul serii. Cu doar 5 tururi înainte de final, britanicul l-a depășit senzațional pe exteriorul virajului unu, lăsându-l pe Verstappen pe treapta a treia a podiumului, urmat de Charles Leclerc. Doar 16 piloți au reușit să termine această cursă de uzură.

Weekendul din Canada a redeschis însă un război mult mai mare în culise. Max Verstappen continuă să conteste vehement noul regulament din Formula 1, cerând ferm modificarea raportului de putere al motoarelor în favoarea celui termic. Campionul mondial este atât de nemulțumit încât avertizează că nu va suporta psihic să continue în aceste condiții. Verstappen și-a găsit un aliat în șeful McLaren, Andrea Stella, care cere și el intervenția de urgență a federației pentru a nu distruge spectacolul din Marele Circ.