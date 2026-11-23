Spectacol istoric în Formula 1, în Marele Premiu din Las Vegas. Max Verstappen a trecut primul linia de sosire într-o cursă nebună, cu 352 de depășiri, un record absolut pentru Marele Circ, urmat pe podium de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.

Max Verstappen a triumfat într-un Mare Premiu din Las Vegas cu adevărat nebun, marcat de nu mai puțin de 35 de schimbări de lider. Podiumul a fost completat de Lando Norris și Oscar Piastri, care au reușit să stea departe de incidente și să evite duelurile riscante între ei. Performanța australianului este cu atât mai impresionantă cu cât a plecat de pe locul 17 al grilei de start, aducând echipei McLaren primul dublu podium al sezonului.

Aflat la al 3-lea succes pe circuitul stradal din Statele Unite ale Americii, cvadruplul campion mondial a recunoscut că nu a mai trăit niciodată o asemenea cursă. Pilotul Red Bull a explicat că, deși echipa sa găsise inițial strategia ideală de gestionare a energiei electrice, rivalii s-au adaptat rapid pe parcursul întrecerii. Verstappen a subliniat că duelurile roată la roată au făcut imposibilă orice tentativă de desprindere și s-a declarat extrem de fericit pentru această victorie obținută în condiții atât de intense.

Finalul etapei a reaprins și rivalitatea dintre Max Verstappen și George Russell. Cei 2 au avut un schimb tăios de replici, după ce tensiunile au escaladat încă din a 3-a sesiune de antrenamente libere. Atunci, olandezul l-a depășit pe britanic înaintea unui tur rapid, încălcând un acord tacit al piloților, iar încercarea lui Russell de a-și recupera poziția s-a soldat cu un contact ușor între monoposturi.

Dincolo de bătălia pentru victorie, cursa din Las Vegas intră definitiv în istoria Formulei 1. Pe parcursul celor 50 de tururi s-au înregistrat 352 de depășiri, dintre care 35 în lupta directă pentru șefia cursei. Astfel, etapa americană devine lider absolut în această ierarhie, spulberând vechiul record de 188 de depășiri stabilit în Marele Premiu al Țărilor de Jos din 2023, pe pistă mixtă, precum și borna de 170 de depășiri pe asfalt uscat, consemnată în China, în 2016. Contrastul este uriaș față de etapa de debut de la Madrid, unde nu a existat nicio depășire directă pe pistă.

Caravana Formulei 1 se mută acum în Orientul Mijlociu pentru finalul de sezon, cu ultimele 2 etape programate în Qatar, la Lusail, și în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.