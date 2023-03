Max Verstappen s-a impus în cursa din Bahrain pentru prima data în carieră și pornește ca favorit pentru un nou titlu mondial. Pilotul de la Red Bull este mulțumit de faptul că el și Sergio Perez au arătat ca o echipă, cei doi terminând pe primele două poziții ale podiumului.

Dominant, olandezul a început sezonul cu o victorie și speră să spulbere blestemul din ultimii ani în Formula 1. Din 2017, toți piloții care au câștigat prima cursă din an au încheiat sezonul pe locul 2!

Verstappen a lăudat munca întregului staff pentru dezvoltarea unui monopost extrem de rapid, care îl poate face din nou campion mondial.

„Cred că ne-am confruntat cu câteva probleme. Depinde de la cursă la cursă, dar cred că ne vom descurca orice ne-ar apărea în cale. Vreau să mulțumesc întregii echipe pentru munca depusă de-a lungul iernii. Au reușit din nou, avem o mașină foarte rapidă, cu care putem concura în cele mai bune condiții. Este exact ce am vrut. Să terminăm pe primele două locuri. Sunt foarte mândru deoarece am arătat exact ca o echipă. Am observat că monopostul este unul foarte rapid și mi-a permis să pun o distanță considerabilă între mine și umrăritorii încă din startul cursei. După ce m-am distanțat a fost mai ușor să pilotez restul cursei. A fost un pas înainte pentru noi. Mă simt bine pentru că în sfârșit am câștigat în Bahrain. Nu am un istoric tocmai bun aici”, a declarat Max Verstappen după succesul din Bahrain