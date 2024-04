Max Verstappen a câștigat, în premieră, Marele Premiu al Chinei. Verstappen bifează astfel a 58-a victorie în cursele de Mare Premiu, a patra din actualul sezon în care s-au derulat până acum cinci curse din cele 24 programate.

Plecat din pole-position, olandezul i-a devansat pe britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) şi pe coechipierului său de la Red Bull, mexicanul Sergio Perez, următorii doi clasaţi.

Verstappen bifează astfel a 58-a victorie în cursele de Mare Premiu, a patra din actualul sezon (în cinci curse din cele 24 programate), şi primul succes în China. Pilotul batav câştigase sâmbătă şi proba de sprint din cadrul acestui MP.

Verstappen s-a mai impus în Qatar, Arabia Saudită și Japonia. Practic, singura cursă pe care a pierdut-o până acum rămâne cea din Australia, unde a abandonat.

„Mă simt grozav, tot week-end-ul am fost rapid. E plăcut să conduci în aceste condiții, totul a decurs perfect”, a spus Verstappen, imediat după cursă.

„Am fost incredibil de rapizi astăzi, pe fiecare tip de pneu. Mașina a fost ca pe șine. Astfel de weekenduri sunt incredibile. Să obții ceea ce am obținut noi… e fantastic.Pe final de cursă auzi mereu zgomote pe care nu ar trebui să le auzi. Erau resturi de la una dintre mașini, am trecut cu 200 la oră peste ele, am vrut să verific dacă mașina este ok.La Miami ar trebui să fie o cursă bună pentru noi. În mod normal, strategia este mult mai simplă acolo, dar se anunță un weekend nebun”, a mai declarat Max Verstappen, după ce a ieșit triumfător pe circuitul de la Shanghai.