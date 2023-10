Plecat de pe locul 3, olandezul Max Verstappen, concurent pentru Red Bull, s-a impus fără probleme în Marele Premiu al Mexicului. A fost urmat de Lewis Hamlton de la Mercedes și Charles Leclerc de la Ferrari.

Triplu campion mondial, Max Verstappen a fost bătut în calificările pentru Marele Premiu al Mexicului de piloții Ferrari. Olandezul a plecat în cursa pentru Marele Premiu al Mexicului de pe locul 3, după Charles Leclerc și Carlos Sainz, dar a avut un start perfect și i-a depășit imediat pe cei doi rivali.

Și colegul său, mexicanul Sergio Perez a avut un start în forță. A plecat de locul 5, a trecut de Sainz și a ajuns în paralel cu Leclerc și Verstappen în primul viraj. Perez a forțat depășirea, dar s-a lovit de Leclerc și a ieșit în decor. Mașina sa a fost serios avariată, iar mecanicii nu au putut să repare daunele, astfel că Perez a a abandonat, chiar în cursa de casă.

„A fost un incident de cursă. Am văzut un spațiu, am riscat și am plătit prețul. Ca să fiu sincer, nu mă așteptam ca Charles să frâneze atât de târziu.. Am avut mai puțin spațiu de manevră. Din păcate, mașina a avut destul de avariată”, a spus Perez după cursă.