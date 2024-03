Max Verstappen (26 de ani) a început sezonul 2024 de Formula 1 așa cum încheiase anul precedent, cu victorie. Pilotul Red Bull s-a impus fără emoții în Marele Premiu din Bahrain, pe care l-a început din pole-position.

Max Verstappen (26 de ani) a început sezonul 2024 de Formula 1 așa cum încheiase anul precedent, cu victorie. Olandezul n-a cedat pentru nicio secundă prima poziție și a încheiat la 22 de secunde distanță de ocupantul poziției secunde, colegul său de la Red Bull Racing, Sergio Perez.

Max Verstappen a fost încântat de monopostul Red Bull, după succesul din Marele Premiu al Bahrainului. Triplul campion mondial a avut parte de un început perfect de sezon în Formula 1, după ce a câștigat prima cursă din 2024.

„E de necrezut. Ziua de azi a mers mai bine decât mi-am imaginat. Cred că mașina a mers foarte bine din toate punctele de vedere, am avut ritm și a fost foarte plăcut de pilotat astăzi. Am stat departe de probleme și e un start grozav de an. Nu putea să fie mai bine. A fost distractiv, m-am simțit bine astăzi. Sunt speciale aceste zile, deoarece nu ai mereu șansa să meargă totul perfect. Ești unul cu mașina și totul se simte grozav. Cred că startul a fost bun, primul viraj e strâns, vrei să îți aperi interiorul pentru a fi sigur. Asta am făcut și după aceea ne-am concentrat asupra propriei curse. E un sezon lung, e un loc plăcut, oricum. Câteva zile libere și după o luăm de la capăt”, a declarat Max Verstappen, după ce a câștigat Marele Premiu al Bahrainului.