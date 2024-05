Olandezul Max Verstappen, triplul campion mondial en titre, a încheiat pe poziţia a şasea în Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. Întrecerea pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo a început cu un accident teribil.

Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, punând capăt blestemului său de pe acest circuit. Este a șasea sa victorie a carierei și prima din acest sezon, a doua pentru Scuderia Ferrari.

Australianul Oscar Piastri şi spaniolul Carlos Sainz Jr au completat podiumul, în timp ce olandezul Max Verstappen , triplul campion mondial en titre, a încheiat pe poziţia a şasea.

Esteban Ocon, Sergio Perez, Nico Hulkenberg și Kevin Magnussen au abandonat.

Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo a început cu un accident teribil. Sergio Perez a fost flancat de cele două mașini Haas și izbit în parapet, monopostul său fiind făcut praf. Din fericire, niciun pilot implicat nu a fost rănit.

Charles Leclerc a oferit o reacţie emoţionantă, după triumful din Marele Premiu de la Monaco. Monegascul i-a dedicat victoria tatălui său, care a decedat în urmă cu şapte ani, la vârsta de 54 de ani.

Leclerc a dezvăluit că a fost visul său şi al tatălui lui de a câştiga la Monaco. Tatăl lui Charles Leclerc a decedat în 2017, la vârsta de doar 54 de ani, cu puţin timp înainte ca fiul său să obţină victoria în Marele Premiu de Formula 2 de la Baku.

„Nu pot explica în cuvinte ceea ce simt acum! Este o cursă atât de dificilă, având în vedere că am plecat din pole-position de două ori în trecut şi nu am câştigat. Am visat să devin pilot de Formula 1 într-o zi. A fost o cursă dificilă, din punct de vedere emoţional. În ultimele 15 tururi te rogi să ni se întâmple nimic. Toate emoţiile se năpustesc. Mă gândeam la tatăl meu, la ce mi-a spus el. A dat totul ca să fiu astăzi aici, a fost un vis al nostru să câştig aici. A fost foarte dificil, ştiam că 78 de tururi pe aceleaşi pneuri va fi foarte dificil. Pe o durată mare din cursă a trebuit să manageriem acea distanţă faţă de George. Trebuie să mulţumesc echipei pentru toată munca pe care au depus-o şi pentru că mi-au dat ocazia să câştig această cursă. Le mulţumesc foarte mult fanilor de aici, pe ultimele tururi am văzut mulţi pe marginea circuitului, mulţi prieteni la balcoane, a fost incredibil pentru mine. A însemnat foarte mult pentru mine, le mulţumesc tuturor”, a declarat Charles Leclerc.