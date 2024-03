Simona Halep are din nou motive de bucurie. Nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, dar acum este gata de revenirea pe terenul de tenis. Ea a primit un wild-card pentru a participa la turneul de la Miami. Sportiva din România a ajuns deja acolo și este pregătită și entuziasmată de revenirea pe teren.

Simona Halep are din nou motive de bucurie. Nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, dar acum este gata de revenirea pe terenul de tenis. Ea a primit un wild-card pentru a participa la turneul de la Miami. Sportiva din România a ajuns deja acolo și este pregătită și entuziasmată de revenirea pe teren. La plecarea în America, Halep a făcut câteva declarații în care a precizat faptul că are emoții, însă rezultatele nu sunt neapărat o prioritate în acest moment.

„E foarte devreme să mă gândesc la rezultate. Vreau să văd cum mă simt la reîntoarcere. Miami e un turneu bun, mi-a plăcut mereu să joc acolo. Însă e greu acum să spun ceva. Am deja un an și jumătate de când nu joc meciuri oficiale și e greu să-mi dau cu părerea acum. Vreau să văd cum mă simt la reîntoarcere și după aceea o să-mi setez obiectivele. Încă nu m-am gândit la ce turnee voi mai participa. Vreau să văd cum e la Miami și după aceea voi decide. N-am mai stat niciodată atât de mult. Vreau să o iau săptămână cu săptămână și să văd cum intru în formă. Va fi destul de dificil”, a spus Halep.

Halep a recunoscut că nu și-a ales un antrenor, dar se află în discuții cu posibile variante.

„Nu am antrenor. Am fost în discuții, am vorbit. Darren mă ajută foarte mult pe această parte. În momentul acesta am de ales o echipă. Nu o voi face chiar astăzi sau mâine. O să îmi iau timp să mă gândesc. Momentan am un sparring din Portugalia, care o să vină cu mine la Miami, și un fizioterapeut. După Miami o să-mi iau timp și o să aleg persoanele pe care eu le consider potrivite pentru mine”, a punctat Halep.