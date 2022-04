Ca sa ai un stil de viata sanatos, nu este de ajuns sa faci miscare zilnic si sa mananci fructe si legume, caci si calitatea apei pe care o bei zilnic este foarte importanta. Astfel, pentru a iti veni in ajutor, mai ales daca locuiesti la bloc, iar apa de la robinet nu este de calitate, un filtru de apa cu osmoza inversa poate fi solutia salvatoare. Iata ce este si ce poate face un astfel de filtru:

Ce este filtrul de apa cu osmoza inversa?

Ei bine, un filtru de apa cu osmoza inversa este conceput in asa fel incat sa utilizeze prin intermediul tehnologiei de purificare membrane semipermeabile pentru a reusi sa indeparteze pana la 99.7% dintre bacteriile, impuritatile si virusurile existente in apa. Cele mai des intalnite membrane de osmoza inversa sunt cele de tip TFC, prescurtare care vine de la denumirea Thin Film Composite. Acestea se pot clasifica in tipare precum 50, 75 sau 100 de GPD, adica Gallons per day, iar ca sa poti face mai usor asocierea, un galon de apa este echivalentul a 3,785 de litri. Prin urmare, un filtru de apa cu osmoza inversa poate filtra pana la 285 de litri de apa pe zi.

Tehnologia de separare a doua lichide de concentratii diferite prin intermediul unei membrane semipermeabile creaza o presiune osmotica, astfel incat lichidul sa se poata deplasa fara probleme dintr-o zona in care concentratia este scazuta in alta unde concentratia este mai mare. In acest fel se stabileste un echilibru al concentratiilor, iar in cadrul osmozei inverse, presiunea este aplicata in partea lichidului cu concentratie ridicata, deoarece in acest mod se depaseste presiunea osmotica si se schimba sensul de curgere catre zona cu concentratie mica.

De ce te ajuta un filtru cu osmoza inversa?

Daca inca nu stii care sunt avantajele utilizarii unui astfel de filtru de apa cu osmoza inversa, ei bine, exista multiple beneficii. Daca te gandesti la stilul tau de viata, cum crezi ca este calitatea apei pe care o bei zilnic la momentul actual? Daca obisnuiesti sa cumperi sticle de apa saptamanal si faci un calcul simplu, iti vei da seama ca sumele cheltuite lunar pentru a cumpara apa nu sunt deloc neglijabile. Daca, insa, obisnuiesti sa bei apa de la robinet, nefiltrata, desi nu se observa cu ochiul liber, in majoritatea cazurilor apa de la robinet poate contine impuritati, virusuri sau bacterii care iti pot afecta organismul pe termen lung.

Lucrurile se complica mai ales daca ai copii mici, deoarece acestia au o nevoie si mai mare de a bea apa pura, fara virusuri, bacterii sau impuritati. De aceea, sistemele de filtrare prin osmoza inversa sunt utilizate la nivel mondial, de la procese industriale la crearea apei potabile pentru locuinte. Un stil de viata sanatos nu consta doar intr-o alimentatie echilbrata sau in sport, ci si in calitatea apei pe care o bei zilnic, motiv pentru care nu ar trebui sa neglijezi acest aspect, mai ales cand este atat de usor sa folosesti un filtru de apa cu osmoza inversa pentru purificarea apei din locuinta ta.

