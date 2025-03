Vicecampioana Rapid Bucureşti a fost învinsă, pe teren propriu, de campioana CSM Bucureşti, cu scorul de 34-24, în primul tur din faza play-off a Ligii Campionilor. Meciul retur, pentru un loc în sferturile de finală, se va juca în 29 martie.

„CSM a alergat pe contraatac și pe faza a doua, aici s-a făcut diferența. Diferența a fost mare în prima repriză. În a doua parte am încercat, dar s-a întâmplat același lucru, am avut dificultăți în jocul de atac. Dar ele au făcut ce vorbiserăm că vor face, nu m-au surprins cu ceva, au jucat cum joacă mereu. Am știut tot ce trebuie pentru acest meci. La următorul meci poate fi altceva. Nu cred că asta este diferența reală dintre echipe, dar ar trebui să jucăm mai bine în atac”, a comentat Ginesta Montes antrenorul lui Rapid până la finele sezonului în curs.