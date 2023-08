Vicecampioana României spune adio cupelor europene. FCSB a fost învinsă în Danemarca, cu scorul de 0-2, și este eliminată din turul 3 al preliminariilor UEFA Conference League.

După 0-0 în tur, FCSB a fost învinsă în Danemarca, cu scorul de 0-2, și este eliminată din turul 3 al preliminariilor UEFA Conference League. După o primă repriză echilibrată, cu ocazii la ambele porți, danezii au deschis scorul în minutul 43, după ce Ingvartsen a transformat un penalty. Ingvartsen a dublat avantajul în minutul 85, închizând astfel tabela de marcaj.

FCSB a ieșit prematur din Conference League, iar jocul modest al roș-albaștrilor ar trebui să fie un serios motiv de îngrijorare pentru Gigi Becali. Finanțatorul a vorbit la finalul meciului, arătându-se extrem de nemulțumit de alegerile antrenorilor săi, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, atât în ceea ce privește „primul 11” cât și în schimbările făcute.

„Glumeam și eu ca să-l imit pe Gică. Măsurile le voi lua ca să fac eu treaba mea, cum trebuie s-o fac și să nu mai fac cum vreți voi și cum spuneți voi. M-am mai luat și după voi. Nu contează, știți voi la ce mă refer. Adică să nu se bage patronul. Unde m-am băgat? Dacă mă băgam eu, ieșea așa? Nici formula de start. Prima oară am zis că vor să joace cu Băluță atacant și a fost de acord. Dar s-a accidentat Băluță și au zis că Compagno. Apoi și schimbările s-au greșit. M-au informat, da, când merge echipa fac ca ei. Dar poate aveam alte idei. Uite că am vrut să fac ca ei și gata”, a declarat Gigi Becali.