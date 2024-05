Claudiu Cristian Bîrsan, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, a identificat oportunitățile de colaborare cu asociații de dezvoltare intercomunitară, din care mai fac parte și alte unități administrativ-teritoriale învecinate.

Claudiu Cristian Bîrsan, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, transmite că Zalăul are o poziție strategică raportat la orașul cel mai dinamic al Transilvaniei – și chiar al României – Clujul. În viziunea acestuia, prin prisma funcției pe care o deține în prezent, oportunitățile de colaborare sunt multiple, mai ales pentru o administrație liberală. Marile proiecte pot fi armonizate, iar Zalăul poate deveni un complement al Clujului în multiple domenii. Este important pentru Zalău să avem cu toții acces la know-how-ul administrației liberale învecinate, care are rezultate de succes de ani întregi și acces la resursele bugetare ale țării.

Claudiu Cristian Bîrsan, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, spune că municipiul Zalău este membru în mai multe asociații de dezvoltare intercomunitară, din care mai fac parte și alte unități administrativ-teritoriale învecinate. Aceste asociații au ca scop gestionarea în comun a unor servicii publice cum sunt cele de apă, canalizare, salubrizare, sau referitoare la zonele metropolitane. Zalăul este și membru al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Colaborarea cu toate aceste organizații are un efect catalizator asupra dezvoltării Zalăului. Vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Claudiu Cristian Bîrsan, a activat vreme de câțiva ani în Asociația de Dezvoltare a Intercomunitară Someș-Tisa, unde a contribuit la ameliorarea simțitoare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Cluj-Sălaj. În această asociație, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Claudiu Cristian Bîrsan, a contribuit la înființarea Federației Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei. În prezent, Claudiu Cristian Bîrsan este președinte al ECODES-Sălaj, asociația de dezvoltare intercomunitară care gestionează serviciile de salubritare și colectare a deșeurilor, unde am obținut rezultate bune consemnate chiar și la nivel național. Însă, cea mai importantă afiliere a Zalăului este cea legată de județul Sălaj. Programele Consiliului Județean Sălaj privesc în mare măsură capitala județului. Claudiu Cristian Bîrsan deține o experiență extinsă în Consiliul Județean Sălaj, iar Zalăul are nevoie de o colaborare excelentă Consiliul Județean Sălaj.