Fostul premier Victor Ponta atacă dur măsurile de austeritate pregătite de premierul Ilie Bolojan, în special reducerea cu 10% a bugetului de salarii din administrația centrală.Ponta avertizează că România riscă să repete scenariul din 2011, când tăierile operate de Guvernul Boc–Băsescu au avut efecte negative pe termen lung.

„Metodele domnului Bolojan ne vor aduce tot răul pe care l-am avut în 2011 și nu vor reduce deficitul”, a declarat fostul prim-ministru într-o emisiune la România TV, unde a analizat pachetul de măsuri pregătit de Guvern pentru anul viitor.

În opinia sa, diminuarea bugetului pentru salarii nu va rezolva problema deficitului, ci va afecta direct angajații din administrația publică și, implicit, serviciile oferite populației.

Ponta a readus în discuție situația din perioada crizei economice, acuzând că actualul premier aplică un model care a mai fost testat și a eșuat. Fostul premier susține că măsurile de austeritate din 2010–2011 au agravat criza socială, iar revenirea la un nivel decent de venituri a fost posibilă abia după 2012.

Fostul prim-ministru consideră că România este deja în cea mai gravă situație bugetară din Uniunea Europeană, iar măsurile anunțate nu vor face decât să amplifice presiunea asupra populației. Ponta este de părere că Executivul nu urmărește o strategie coerentă și că deciziile au mai degrabă un caracter politic decât unul economic.