Fostul premier Victor Ponta a fost numit consilier onorific în domeniul relaţiilor economice internaţionale, în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Victor Ponta a spus că va fi mulţumit, dacă va reuşi să sprijine proiectele prin care vor veni mai mulţi bani în România.

„Back în business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulţumesc să stau pe margine bosumflat şi să critic tot. Dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan – ştiu să joc şi în atac şi în apărare. Dacă şi haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică de ce să nu aplic ce am învăţat atunci şi, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puţin toţi cei care conduc mari instituţii publice(…) Dacă reuşesc să sprijin proiecte prin care mulţi bani vin în România (să mai compenseze banii mulţi care pleacă) câştigăm toţi şi sunt mulţumit. Dacă îmi folosesc relaţiile internaţionale ca să ştie vecinii şi partenerii noştri că România are din nou, după 8 ani, un prim-ministru (nu doar un preşedinte absent) cred că fac ceva bun. Dacă ştiu să explic cu subiect şi predicat oamenilor ce gândesc şi ce fac şi asta îi supără pe gângavii şi analfabeţii care transpiră când văd un ziarist sau un alegător – e un câştig mare”, a precizat fostul premier Victor Ponta.