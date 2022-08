FCSB a învins-o în deplasare pe Dunajska Streda din Slovacia, scor 1-0, în prima manșă a turului III preliminar Conference League.

Ușor-ușor, cei de la Dunajska Streda au fost împinși de arbitru. Ba chiar Rusu putea ajunge în grațiile patronului Gigi Becali după 3 minute. Lent, poate prea sigur de el, a fost blocat la o minge primită de la Florinel Coman în 6 metri. Elanul roș-albaștrilor a fost ținut în loc, cu mici intervenții și din partea „centralului” sloven.

Dawa a primit cartonaș galben în minutul 2, apoi a închis ochii la lovitura încasată de Olaru, iar până în jumătatea reprizei a oferit un cadou, lovitură liberă de la 20 de metri. Szantho a lovit bara din stânga lui Târnovanu. Iar Dunajska dădea semne că poate.

Mai agilă, mai tehnică, FCSB a împins iar jocul spre poarta lui Veszelinov. Olaru a înscris, după o foarfecă ratată a lui Miculescu, dar s-a ridicat ofsaid. Apoi tot jucătorul venit de la Arad și-a încercat norocul. Peste poartă de la 25 de metri. N-au trecut 5 minute și i-a venit rândul lui noului „decar”. Tavi Popescu a șutat din întoarcere, la colțul lung dar mingea a fost puțin pe lângă.

Același „film” s-a derulat și după pauză. Fără Coman, căpitanul primind doar 45 de minute, din nou șterse. FCSB a continuat să încerce, dar jocul devenea din ce în ce mai monoton. Au fost minute bune când mingea n-a aterizat în niciun careu.

S-a jucat la mijloc, s-a protestat, cam mulți nervi pentru puțin fotbal. Parcă s-a consumat „rezerva” de fotbal în prima repriză. Iar Dică a făcut din nou. Stoica i-a luat locul lui Rusu, activ 20 de minute, apoi trecut în uitare. Și s-a simțit.

„Vulpoiul” nu a fost Bogdan Rusu, cum o spunea Pelici, ci Tavi Popescu. I-a suflat mingea lui Kruzilak, care s-a agățat de noul „decar” al FCSB ca la rugby, placaj și eliminare. Plus o lovitură liberă, trimisă excelent de Radunovic la colțul lung, unde Tamm a apărut din nou, singur și l-a executat pe Veszelinov.

FCSB încă își caută atacant, dar cu siguranță și-a găsit fundaș. Și chiar unul golgeter. Probabil regretat în Oltenia, la rivala CSU Craiova.

În „10”, slovacii se năpustesc peste FCSB. Atacuri, mingi aruncate spre careul lui Târnovanu, șansă excelentă pentru FCSB să-și ia avantajul la dublu. Fără soluții pe bancă, cu Miculescu epuizat, Dică îl trimite în linia ofensivă pe Lixandru. Fundaș, închizător, orice, dar nu om de atac. Carte câștigătoare și la meciul cu Saburtalo.

Totuși, elanul dat de galerie a contat, pentru că finalul, deși în superioritate, a găsit-o pe FCSB înghesuită. Însă pleacă fericită din Slovacia. Cu gânduri reale de calificare.

Nicolae Dică, antrenorul roș-albaștrilor, a declarat la finalul partidei că n-a fost mulțumit de ultimele 20 de minute din Slovacia, când se aștepta de la echipa lui să controleze mai bine partida.

„Ne așteptam la un meci foarte dificil. Știam că întâlnim o echipă bună. Consider că am făcut 70 de minute bune, mă refer aici la prima repriză, când am pus presiune și am avut câteva ocazii de a marca. Per total, a fost o repriză bună, am fost agresivi pe faza defensivă. În a doua repriză, am început bine, ne-am creat situații de a marca, apoi am avut un moment în care am făcut pasul înapoi. Am avut reacție însă, am marcat, a venit și cartonașul lor roșu, ceea ce ne-a ajutat.

Sunt nemulțumit de ultimele 20 de minute însă. Trebuia să avem o posesie mai bună, eram în superioritate numerică și trebuia să marcăm și golul doi.

După gol, sunt nemulțumit că n-am reușit să ținem mai mult de minge, s-a văzut că n-avem jucători cu experiență, suntem o echipă tânără, dar am încredere că acești jucători vor putea să crească. Le voi da tot mai multă încredere tinerilor ca să iasă din ei la un moment dat 2-3 lideri”, a declarat Dică la conferința de presă.