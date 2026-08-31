Mândrie uriașă pentru sportul din Sălaj! În ciuda unui buget extrem de redus față de marile forțe ale campionatului, HC Zalău a produs marea surpriză a primei etape din Liga Florilor, învingând Corona Brașov cu scorul de 25-23. Sub bagheta maestrului Gheorghe Tadici, recunoscut pentru capacitatea sa de a descoperi și crește noi talente, tinerele handbaliste de la Zalău au demonstrat o inimă uriașă și au întors scorul în repriza secundă.

Noul sezon din Liga Florilor a început sub semnul mândriei și al dăruirii totale pentru fanii handbalului din Sălaj. Într-un campionat dominat de bugete de milioane de euro, HC Zalău demonstrează încă o dată că pasiunea, munca și spiritul de luptă pot compensa orice lipsă financiară. Echipa noastră a reușit să rămână în elita handbalului românesc și a debutat în noua ediție 2026-2027 cu o victorie absolut memorabilă pe teren propriu, învingând puternica formație Corona Brașov cu scorul de 25-23.

Artizanul acestei mentalități de învingător este, fără doar și poate, profesorul Gheorghe Tadici. Într-o epocă în care majoritatea cluburilor transferă vedete străine pe sume uriașe, tehnicianul de la Zalău continuă să își asume rolul de șlefuitor de talente, descoperind și crescând sportive tinere, dornice de afirmare. Un exemplu clar în acest sens a fost prestația fabuloasă a tinerei Alexandra Bălan, care a făcut meciul carierei și a marcat nu mai puțin de 16 goluri din 18 aruncări, dintre care 10 au fost transformate cu sânge rece de la 7 metri.

Meciul de la Zalău a fost un adevărat thriller. Gazdele au început curajos și au condus cu 6-3 după primele 11 minute. Corona Brașov a revenit însă pe finalul primei reprize și a intrat la cabine cu un avantaj de 13-10. În actul secund, elevele lui Gheorghe Tadici au arătat o determinare de fier. Deși oaspetele conduceau cu 17-15 în minutul 43, Zalăul a răsturnat tabela la 18-17. Finalul a fost de infarct, mergându-se cap la cap până la 22-22 în minutul 56, moment în care fetele noastre au gestionat perfect ultimele atacuri și s-au desprins decisiv pentru un succes de 3 puncte mari.

În restul primei etape, campioana Gloria Bistriţa a învins fără emoții pe CSM Iaşi cu 33-16, în timp ce CSM Bucureşti a reușit să întoarcă spectaculos derby-ul cu Rapid, câștigând cu 28-25 după ce la pauză giuleștencele aveau un avantaj de 4 goluri. De asemenea, Dunărea Brăila s-a impus în deplasare la Ştiinţa Politehnica cu 31-22, CSM Târgu Jiu a învins la pas pe CSM Târgu Mureş cu 34-25, iar duelul de tradiție dintre SCM Craiova şi CSM Slatina s-a încheiat la egalitate, scor 32-32. Etapa se încheie definitiv cu partida dintre SCM Râmnicu Vâlcea şi Minaur Baia Mare.

📸 Sursa foto: Facebook – HC Zalău