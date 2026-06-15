Naționala masculină de volei a României a obținut o victorie spectaculoasă în Golden League, după ce a învins reprezentativa Spaniei într-un meci de un dramatism total disputat la Mioveni. Tricolorii au revenit formidabil de la scorul de 1-2 la seturi și au bifat al treilea succes din actuala campanie. Elevii antrenați de Sergiu Stancu își mențin intact obiectivul de a ajunge în semifinalele competiției.

Spectacol total și o atmosferă electrizantă în sala din Mioveni, unde naționala României a luptat timp de 2 ore și 27 de minute pentru a îngenunchea selecționata Spaniei. Tricolorii s-au impus în final cu scorul de 3-2, după o partidă cu răsturnări incredibile de scor. Scorul pe seturi a fost 25-18, 23-25, 21-25, 25-18, iar în setul decisiv românii au dominat categoric, încheind cu un categoric 15-9.

Omul meciului a fost Alexandru Rață, care a făcut o partidă magistrală și a reușit să aducă 24 de puncte pentru echipa noastră. El a fost sprijinit excelent de Mircea Peța, autor a 18 puncte, în timp ce Bela Bartha și Ștefan Lupu au contribuit cu 12, respectiv 11 puncte. Din tabăra ibericilor, cel mai periculos jucător a fost Andres Jesus Villena, cu 19 puncte realizate.

Aceasta este a 3-a victorie a tricolorilor în grupă, după succesele clare, cu 3-0, în fața naționalelor din Kosovo și Azerbaidjan, și un singur pas greșit, acel 0-3 surprinzător contra Letoniei. Miza competiției este uriașă pentru cele 27 de echipe de la start, deoarece primele 4 clasate în European League 2026 își vor asigura automat biletele pentru Campionatul European din 2028.

Pentru delegația noastră urmează acum deplasarea la Tirana, în Albania, pentru cel de-al 3-lea turneu al competiției. Acolo, România va înfrunta Danemarca pe 20 iunie și naționala țării gazdă pe 21 iunie. Toate aceste meciuri sunt vitale pentru pregătirea turneului final al Campionatului European din septembrie, unde țara noastră va găzdui meciurile Grupei D la Cluj-Napoca.