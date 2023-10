România a reușit o seară perfectă în preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” au câștigat cu Andorra, 4-0, și sunt liderii grupei, ajutați și de remiza neașteptată obținută de Belarus în Elveția.

Susținută din tribune de 21.723 de copii, naționala de fotbal a României a făcut scor cu modesta Andorra și va aborda de pe primul loc în grupă meciurile decisive din noiembrie, cu Israel și Elveția. În minutul 23, Nicolae Stanciu a dat drumul la goluri și a înscris superb din lovitură liberă. Șase minute mai târziu, Ianis Hagi a reușit și el să marcheze, după o fază excelentă realizată. Nicolae Stanciu, cel care a marcat primul gol al meciului, a vorbit despre importanța victoriei, șansele de calificare și despre faza reușitei sale.

„Era foarte important pentru noi să obținem cele trei puncte. Nu conta cum, dar am făcut-o într-un mod categoric. Am dominat meciul, așa cum ne așteptam. Știm unde vrem să ajungem, știm ce avem de făcut. Așteptăm să vină luna noiembrie și meciurile decisive. Vor fi două partide grele. Nu știu dacă avem noroc. Putem spune că Elveția e norocoasă pentru că am făcut noi egal cu Belarus? Nu mai sunt echipe mici. Nu am putut marca în Belarus, deși am jucat bine, iar Israel a făcut 6 puncte după goluri în prelungiri. Noi suntem un grup foarte puternic, suntem foarte cocentrați. La acea lovitură liberă m-am gândit că am dat multe goluri din lovitură liberă și chiar am vreo 5-6 reușite din aceeași poziție. Încerc să-i surprind pe portari. Mă bucur că am reușit azi și am marcat. Mă bucur și pentru Coman, știu cât de mult aștepta să marcheze. Mă bucur și pentru Ianis”, a spus Nicolae Stanciu