Lovitură de teatru în sistemul fiscal românesc, cu efecte directe și asupra firmelor din județul Sălaj. Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat definitiv o dispută veche de ani de zile între contribuabili și Fisc: dreptul de a recupera soldul negativ de TVA nu se mai prescrie. Practic, firmele și persoanele fizice autorizate pot folosi aceste sume până la încetarea activității, fără ca Fiscul să mai poată invoca termene limită. Este o decizie care obligă ANAF la un tratament echitabil și care deblochează, teoretic, sume importante de bani pentru mediul de afaceri.

O decizie de ultimă oră a instanței supreme schimbă regulile jocului în fiscalitate. Un complet de 25 de judecători ai Înaltei Curți a stabilit că dreptul de a reporta soldul negativ de TVA are un caracter continuu și nu este supus prescripției. Până acum, mii de firme se trezeau cu dosarele de rambursare blocate de ANAF, inspectorii invocând adesea depășirea termenelor legale pentru a refuza restituirea banilor.

Judecătorii au motivat că sistemul TVA funcționează ciclic, pe baza deconturilor lunare succesive, iar limitarea acestui drept în timp ar fi arbitrară și neconstituțională. Potrivit Codului Fiscal, dacă taxa plătită pe achiziții este mai mare decât cea colectată din vânzări, rezultă un excedent. Din acest moment, antreprenorii sălăjeni pot solicita rambursarea acestor sume negative oricând pe parcursul existenței firmei, prin simpla bifare a casetei corespunzătoare în decontul de taxă.

Instanța supremă invocă egalitatea de tratament între contribuabil și stat, subliniind că deducerea TVA este un drept esențial care nu poate fi îngrădit dacă condițiile de fond sunt îndeplinite. Această hotărâre este definitivă și obligatorie pentru toate instanțele și instituțiile din România, ceea ce înseamnă că inspectorii ANAF Sălaj nu mai pot respinge cererile de raportare pe motiv că sumele sunt „prea vechi”.

Decizia reprezintă o gură de oxigen pentru capitalul privat, într-un moment în care lichiditatea este vitală. Odată publicată în Monitorul Oficial, motivarea va deveni „lege” pentru orice control fiscal, eliminând un instrument prin care statul bloca până acum rambursări de milioane de euro la nivel național.

Pentru mediul de afaceri din Sălaj, această decizie înseamnă siguranța că banii munciți și plătiți statului sub formă de taxă nu mai pot fi confiscați prin tertipuri birocratice, restabilind un echilibru necesar între cel care produce și cel care colectează.