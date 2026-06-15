Succes de răsunet în Formula 1. Britanicul Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu al Spaniei, bifând prima sa victorie din carieră la volanul unui monopost Ferrari. Cursa de la Barcelona a adus și o premieră istorică absolută pentru sportul britanic, dar și o răsturnare completă de situație în lupta pentru titlul mondial, după abandonul dramatic al unuia dintre favoriți în ultimele tururi.

Lewis Hamilton a controlat autoritar a doua parte a cursei din Spania și a trecut linia de sosire cu un avans zdrobitor, de aproape 20 de secunde. Această performanță pune capăt unei perioade de secetă de 686 de zile fără victorie pentru britanic, ultima sa reușită fiind înregistrată la Marele Premiu al Belgiei din 2024. Succesul din Catalonia reprezintă a 106-a victorie din palmaresul lui Hamilton și îl transformă oficial în al 41-lea pilot din istorie care reușește să câștige o cursă pentru scuderia Ferrari.

Marele pierzător al zilei de duminică a fost italianul Kimi Antonelli. În turul 61, acesta a realizat o depășire spectaculoasă asupra lui George Russell, urcând pe locul 2. Doar un tur mai târziu, o defecțiune tehnică i-a oprit brusc monopostul pe linia dreaptă, forțându-l să abandoneze cu doar 4 tururi înainte de final. Acest abandon de pe grilă a schimbat radical configurația podiumului și a relansat complet campionatul.

În spatele lui Hamilton, George Russell a terminat pe locul 2, iar Lando Norris a completat podiumul. Cei 3 piloți au stabilit o performanță rară, reușind un podium integral britanic. O astfel de performanță nu mai fusese văzută în Formula 1 din anul 1968, de la Marele Premiu al Statelor Unite. Cu cele 25 de puncte obținute la Barcelona, Hamilton a redus ecartul față de liderii clasamentului la doar 41 de puncte.

Lupta pentru titlul mondial rămâne deschisă, cu cel puțin 17 curse rămase în calendarul competițional. Pentru echipe urmează o pauză de 2 săptămâni, după care acțiunea se va muta în Austria, pe circuitul de la Spielberg. La final, vizibil emoționat, Hamilton a declarat că să câștige pentru Ferrari a fost visul copilăriei sale și a mulțumit echipei pentru mașina fantastică pusă la dispoziție .