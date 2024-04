În etapa cu numărul 22 din Liga Florilor, HC Zalău a câștigat meciul cu SCMU Craiova la cinci goluri diferență, cu scorul de 29-24. Este o victorie extrem de importantă pentru elevele lui Gheorghe Tadici. Soarta partidei s-a decis, în mare parte, în prima repriză.

Începută sâmbăta trecută cu partida Minaur – Știința București (38-24) și continuată miercuri cu CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (41-34), etapa a 22-a a Ligii Florilor a programat sâmbătă, 27 aprilie, ultimele cinci partide. Cea mai interesantă luptă în finalul campionatului va fi cea pentru evitarea locurilor de baraj, diferența dintre locul 8 și locul 12 fiind de doar 1 punct.

Etapa a 23-a va avea loc miercuri, cu excepția meciului Știința București – CSM București, reprogramat pentru data de 8 mai.

HC Zalău a câștigat meciul cu SCMU Craiova la cinci goluri diferență, cu scorul de 29-24. Soarta partidei s-a decis, în mare parte, în prima repriză. Gazdele au jucat cu încredere, dar și cu dorința de a câștiga punctele, astfel și-au stabilit un avantaj destul de consistent la finalul primelor 30 de minute, când tabela indica scorul de 15-9. În partea secundă, SCMU Craiova s-au descurcat mai bine, dar nu suficient pentru a smulge vreun punct.

Următorul meci al HC Zalău este pe teren propriu cu Corona Brașov, meci decisiv pentru evitarea locurilor care duc la barajele din Liga Florilor. Partida se va disputa miercuri pe data de 1 mai, de la ora 15.00, iar tânăra echipă a Sălajului va lupta, în continuare, pentru victorie.

Echipa de handbal feminin Gloria 2018 Bistrița-Năsăud a câștigat clar în deplasare cu Dacia Mioveni, ultima clasată în Liga Florilor, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a. Gloria s-a impus cu scorul de 33-18. La pauză a fost 20-10. Gloria rămâne pe locul 3 în clasament, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a 2-a, Rapid București, care are golaveraj mai bun inclusiv în meciurile directe în care cele două echipe și-au împărțit victoriile.

CSM Târgu Jiu a fost învinsă la Rapid București. Fetele lui Liviu Andrieș au pierdut, 31-20, meciul cu Rapid din capitală. Antrenorul Liviu Andrieș nu a fost încântat de evoluția echipei, dar privește cu încredere spre meciul de miercuri. Atunci, la Târgu Jiu vine Minaur Baia Mare.

„A fost un meci împotriva unei echipe extrem de puternice, în care nu am arătat foarte bine. Din păcate, noi nu am avut ritm, nu am avut atitudinea potrivită, dar repet, am întâlnit o echipă foarte valoroasă. S-a văzut faptul că este primul meci pe care-l jucăm după o pauză de o lună de zile. Toată atenția noastră este îndreptată acum către meciul de miercuri împotriva celor de la Baia Mare, meci în care sunt sigur că vom arăta cu totul altfel și vom obține victoria”, a declarat principalul gorjean pentru csmtargujiu.ro.