Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu de la Miami, deși a pornit de pe poziția a patra pe grila de start. Liderul sezonului a obținut a patra victorie, după ce s-a impus în China, Bahrain și Arabia Saudită.

„Ieri a fost o zi dificilă pentru mine. Calificările au fost și ele dificile. Dar am reușit o cursă bună. Au fost câteva atingeri în primul viraj și am fost suficient de înțelept să-l evit pe Max. Știam că am un ritm bun și că voi profita de el. Sunt foarte fericit pentru victoria de astăzi. Trebuie să continuăm să învățăm și să evoluăm”, a declarat Piastri.