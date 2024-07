Corvinul Hunedoara a câștigat în primul tur preliminar din Europa League, obținând un rezultat spectaculos, 4-0 cu Paksi, vicecampioana și câștigătoarea Cupei din Ungaria.

Corvinul Hunedoara a câștigat în primul tur preliminar de Europa League, la scorul de 4-0 cu Paksi, vicecampioana și câștigătoarea Cupei din Ungaria. Sergiu Buș și Marius Lupu, care a reușit o „triplă”, au semnat golurile echipei antrenate de Florin Maxim. În minutul 76, maghiarii au rămas în zece.

La finalul meciului, Florin Maxim a explicat cum a pregătit partida de Europa League, debutul lui ca antrenor în cupele europene.

„Am analizat foarte bine echipa adversă, Paksi era agresivă, puternică, știam că vom avea probleme dacă nu ne ridicăm la un nivel fizic bun. Am fost echipa mai bună și ne-a ieșit absolut totul. Am fost mai implicați în joc. Am schimbat mult, dar nu în primul 11. Staff-ul e tânăr, eu sunt tânăr, echipa e tânără, avem jucători de 22-23 de ani și vrem să ajungem cât mai departe și să facem o figură frumoasă”, a declarat Florin Maxim.