Dinamo București a zdrobit-o pe CSA Steaua, într-un meci nu lipsit de incidente. Acum ”câinii roșii ” speră la promovarea directă, după ce au retrogradat anul trecut.

Dinamo București s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-0, în fața CSA Steaua București, și păstrează șanse pentru promovarea directă în Superliga.

Cu toate acestea, prima șansă o are Oțelul Galați, care își permite chiar să piardă una din ultimele două confruntări pe care le mai are de disputat, deoarece are trei puncte avans și avantajul clasării mai bune în sezonul regulat. „Câinii roșii” s-au impus cu un categoric 3-0, grație golurilor înscrise de Deniz Giafer și Lamine Ghezali cu o dublă.

Cele două galerii s-au ridicat la înălțime înainte ca arbirul să fluiere startul meciului. Peluza Sud a lui CSA Steaua a afișat sloganul „Tremură haita când trece Armata”, în timp ce dinamoviștii au ales să simbolizeze 75 de ani de la înființarea clubului din Ștefan cel Mare.

Cele două galerii s-au întrecut în mesaje înainte ca arbitrul să fluiere startul meciului, iar în primele 45 de minute s-au bătut pentru fondul sonor. Numai că, din minutul 50 până în minutul 58 nu s-a mai putut juca fotbal pe Arena Națională. Peluza Sud a „militarilor” a bombardatul terenul cu torțe, ca apoi să-i ia la țintă pe ultrașii lui Dinamo. În urma acestor incidente, arbitrul central a fost nevoit să oprească meciul și să aștepte ca fumul să se risipească.

Ovidiu Burcă și-a felicitat jucătorii la finalul partidei și nu a ezitat să transmit câteva mesaje mai aspre către rivali.

„Dinamo a renăscut datorită lor. Astăzi, la 75 de ani de la înființarea clubului, secția de fotbal, care este locomotiva clubului, le-a oferit acest cadou tuturor suporterilor. Pentru ei e victoria asta. Odată cu victoria asta mi-am recăpătat mândria de a fi dinamovist. Pierdusem două meciuri jucând bine, dar poți să pierzi jucând bine o dată, de două ori cu ei. Este al treilea meci împotriva lor sezonul acesta și prima victorie. Îi felicit pe băieți pentru că au crezut în ei. Nu aveau cum să aibă mai multă energie, forță, reziliență decât noi. Ei luptau pentru un obiectiv mai puțin important. Ei au intrat în play-off-ul ăsta doar să ne încurce pe noi. Acesta e un obiectiv mic. Noi luptăm pentru un obiectiv și un ideal mult mai mare. Astăzi nu aveau cum să scape”, a declarat Ovidiu Burcă, la finalul meciului.

Ovidiu Burcă a recunoscut că dorința promovării directe este mare, însă a precizat că formația sa are nevoie și de jocul rezultatelor.

„A fost o primă repriză în care ne-am creat situații clare de a marca. Nu e ușor să ai ocazii, să rămâi în meci, concentrat. La 0-0 au avut și ei o ocazie importantă, dar Filip Dujmovic a fost acolo, un element care ne-a adus foarte multă stabilitate. A demonstrat că este un portar valoros. A fost un meci foarte bun pe care l-au făcut. Îi felicit pe băieți. Deocamdată nu am obținut absolut nimic. Unele victorii sunt mai dulci decât altele. O să sărbătorim 24 de ore după care toată atenția noastră o să fie către ultima etapă. Ne dorim să promovăm direct. Vom vedea. Nu depindem doar de noi, depindem și de ce se întâmplă la celelalte meciuri. Întotdeauna realitatea a bătut calculele”, a mai spus Ovidiu Burcă.

Pentru a promova direct, Dinamo București trebuie să o învingă pe Poli Iași în ultima etapă, iar Oțelul Galți să obțină 1 singur punct din înfruntările cu Gloria Buzău și Unirea Dej.