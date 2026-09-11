Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău face parte dintr-un program de amploare pentru sprijinirea învățământului dual, derulat de Distribuție Energie Electrică România. La nivel național, operatorul colaborează cu 14 unități școlare, oferind echipamente, burse de performanță și stagii de practică directă în cadrul companiei. Proiectul propune să pregătească tinerii pentru meserii viitorului în domeniul energetic, având șansa unei angajări sigure.

Distribuție Energie Electrică România continuă să investească masiv în pregătirea profesională a tinerilor prin susținerea învățământului dual. Printre cele 14 unități de învățământ partenere selectate la nivel național se numără și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău, o instituție de învățământ de profil oferă tinerilor oportunitatea de a deprinde sau de meseria sigură și extrem de căutată pe piața muncii.

În total, un număr de 325 de elevi sunt cuprinși în aceste programe extinse de învățământ dual. Noua generație este formată din 119 elevi de clasa a IX-a, care se alătură a celor 206 elevi din clasele a Xa și a XI-a care crește deja pregătirea teoretică și practică. Acești tineri se pregătesc intens pentru calificări esențiale în sectorul energetic. Printre specializările oferite se numără cele de electrician exploatate rețele de joasă tensiune, electrician pentru protecție prin relee, automatizări și măsurători, precum și specializări moderne, cum este cea de electrician pentru sisteme fotovoltaice.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui parteneriat este componenta practică. Compania le oferă elevilor din Zalău și din restul țării posibilitatea de a desfășura stagii de practică directă în cadrul unităților sale, sub îndrumarea strictă a specialiștilor cu experiență. Pentru ca activitățile să se desfășoare în condiții de maximă siguranță, operatorul pune la dispoziția tinerilor echipamente individuale de lucru și de protecție, dar și materialele, instrumentele și resursele tehnice necesare. În plus, performanța școlară și implicarea sunt răsplătite directe, elevii cu rezultate foarte bune beneficiind de bursă acordată în funcție de performanță.

Acest program are deja o tradiție solidă. Din anul 2019 și până în prezent, aproximativ 1300 de elevi au beneficiat de sprijinul oferit prin învățământul dual. După cadrulrea calificării oficiale pentru meseria de electrician, absolvenții au o oportunitate uriașă aceea de a-și prezentarea continuă și profesională și de a se obține un produs direct în marii chip a companiilor, numără în peste 6300 de specialiști. Prin astfel de inițiative locale și naționale, se asigură o tranziție lină a tinerilor către piața muncii, într-un sector energetic aflat într-un proces continuu de modernizare, digitalizare și transformare tehnologică.

Sursa foto: Facebook –Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” – Zalau⤵️⤵️⤵️