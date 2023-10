Personalul din educație va primi prima de carieră didactică de 1500 de lei și prima de carieră profesională de 500 lei. Informația vine de la Adrian Câciu, ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene.

Într-o postare pe retelele de socializare Adrian Câciu, ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene, arată că în perioada 20-27 octombrie personalul din educație va primi prima de carieră didactică de 1500 de lei și prima de carieră profesională de 500 lei.

„Astfel, în luna octombrie, peste 300.000 de angajați din sectorul educație vor beneficia de alocare financiară suplimentară de 427 milioane lei pentru prima de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, în valoare nominală de 1500/persoană, iar prima de carieră profesională pentru personalul nedidactic, în valoare nominală de 500 lei/persoană. Acest tip de sprijin se va acorda în conformitate cu prevederile OUG 58/2023, estimarea noastră fiind că banii vor ajunge la personalul din educație în perioada 20-27 octombrie”, a transmis Adrian Câciu.

Profesorii si personalul didactic auxiliar vor primi o suma de 1.500 de lei, platita intr-o singura transa anuala, pe o perioada de 4 ani, pana in anul scolar 2026-2027.

Potrivit Ministerului Educatiei, dezvoltarea profesionala a personalului didactic, mai ales in contextul necesitatii de digitalizare a proceselor educationale, vizeaza sprijinirea carierei didactice pentru participarea la cursuri de formare profesionala, evenimente stiintifice, achizitia de echipamente IT, si alte echipamente didactice in domeniul tehnologiei informatiei, precum si pentru cumpararea de carti de specialitate si pentru satisfacerea altor nevoi personale specifice.

In acest context, acordarea primelor pentru cariera didactica reprezinta o masura ce sustine dezvoltarea profesionala continua a personalului didactic, avand ca obiectiv cresterea calitatii si a echitatii in sistemul educational si generarea performantei pe termen lung in domeniul educational, reprezentand un pilon important in sustinerea serviciului public de educatie.

Listele cu beneficiarii finali ai acestor prime vor fi elaborate de inspectoratele scolare, in functie de informatiile comunicate si asumate de fiecare scoala in parte, in timp ce universitatile de stat vor elabora liste cu beneficiari finali conform procedurilor lor specifice.

Cardurile pe care se vor incarca aceste prime pentru cariera didactica vor fi distribuite prin Posta Romana, la adresa de domiciliu sau resedinta a cadrelor didactice, sau la adresa scolii unde acestia lucreaza, in functie de optiunea exprimata de fiecare in parte.

Conform Ordonantei, suma de 1.500 de lei, reprezentand prima pentru cariera didactica, va fi transferata beneficiarilor finali doar dupa ce acestia confirma primirea suportului electronic.