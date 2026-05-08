Conflict violent între tată și fiu, aplanat de intervenția promptă a jandarmilor sălăjeni. Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat de urgență miercuri la o locuință din Cehu Silvaniei, unde un tânăr și-a agresat părintele pe fondul consumului de alcool. Intervenția forțelor de ordine a stopat actele de violență, însă agresorul s-a ales acum cu dosar penal.

Scenele violente au avut loc în cursul zilei de 6 mai, într-o gospodărie din orașul Cehu Silvaniei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, totul a pornit de la un conflict spontan, alimentat de consumul excesiv de băuturi alcoolice.

În timpul scandalului, un tânăr în vârstă de 24 de ani și-a pierdut controlul și și-a atacat tatăl, un bărbat de 55 de ani. Agresorul l-a lovit pe acesta în repetate rânduri cu pumnii, provocându-i răni care au necesitat intervenția autorităților. Jandarmii ajunși la fața locului au reușit să îi despartă pe cei doi și să calmeze spiritele înainte ca situația să devină critică.

În urma celor constatate, jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie”. Documentele vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

Această intervenție readuce în discuție problema gravă a violenței domestice accentuate de consumul de alcool, subliniind rolul esențial al monitorizării și prezenței active a echipajelor de jandarmerie în localitățile județului pentru a asigura siguranța cetățenilor chiar și în spatele ușilor închise.