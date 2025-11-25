Sebastian Zachmann a descris, în cadrul unui interviu acordat proiectului „Interviurile Paginademedia SPECIAL”, o situaţie inedită din perioada în care urmărea activ scena politică şi interacţiona constant cu membrii Guvernului României. Jurnalistul a rememorat un episod relevant pentru felul în care fostul premier Viorica Dăncilă îşi percepea echipa de comunicare.

În relatarea sa, acesta a surprins modul în care, în preajma unor momente politice decisive, fiecare cuvânt, discurs sau mesaj devenea esenţial pentru imaginea publică a liderilor PSD .

În discuţia purtată cu interlocutorii de la Paginademedia, Zachmann a explicat că, potrivit propriilor observaţii,Viorica Dăncilă avea o temere constantă legată de modul în care erau întocmite discursurile oficiale. Jurnalistul a precizat că această teamă se concentra în mod special asupra lui Anca Alexandrescu, responsabilă la acel moment de comunicarea premierului.

Pentru a ilustra atmosfera din interiorul echipei, el a oferit un citat care l-a marcat:

„Viorica Dăncilă era pur şi simplu terorizată de gândul că Anca Alexandrescu îi strecoară intenţionat greşeli în discursuri”.

Ulterior, întrebat dacă această suspiciune avea o bază reală, Zachmann a completat, subliniind felul în care evaluase situaţia la acel moment:

„Cum ar spune procurorii, era o suspiciune rezonabilă, cu indicii temeinice”.

În relatarea sa, el a descris contextul politic tensionat, în care relaţia dintre Dăncilă şi liderii PSD se deteriora pe măsură ce aceasta devenea mai autonomă în poziţia de premier.

Pentru a susţine afirmaţiile, Sebastian Zachmann a povestit un pasaj petrecut în ziua în care a realizat un interviu cu Viorica Dăncilă. Momentul a avut loc într-o perioadă în care fostul premier începea să se delimiteze vizibil de Liviu Dragnea, gest care a generat tensiuni interne în PSD.

Jurnalistul a detaliat atmosfera încărcată din biroul în care se desfăşura discuţia, dar şi comportamentul Ancăi Alexandrescu, atentă la fiecare replică a premierului.

„M-am dus să fac interviu cu Viorica Dăncilă în perioada în care aceasta a început să scoată colţii la Liviu Dragnea. Anca Alexandrescu făcea live text din interviu, scria în continuu. Viorica Dăncilă se uita uşor încruntată că Anca tot nota”.

Zachmann a explicat că momentul-cheie al discuţiei a apărut atunci când a formulat întrebarea referitoare la suspiciunea privind introducerea intenţionată a greşelilor în discursuri. Modul în care au reacţionat cele două a oferit o imagine clară a raportului lor profesional din acel moment.

„Am întrebat-o dacă are suspiciunea că cineva din echipa ei îi introduce greşeli intenţionat în discursuri. La care Anca Alexandrescu a reacţionat «pfff!». Viorica s-a întors, s-a uitat la ea şi după un moment de linişte a spus: «Nu aş vrea să vorbesc despre asta»“.

Relatarea jurnalistului a sugerat că tensiunea dintre cele două era deja vizibilă şi că reacţiile din timpul interviului confirmau atmosfera de neîncredere din interiorul echipei.

Zachmann a continuat cu detalii despre ceea ce s-a întâmplat imediat după încheierea interviului. Jurnalistul a relatat că, la scurt timp după plecare, a primit un telefon de la un membru PSD, care i-ar fi transmis că schimbul de replici şi răspunsurile premierului au ajuns, în timp real, la Liviu Dragnea.

„Plec din interviu şi mă sună un PSD-ist: «Vezi că Anca Alexandrescu i-a trimis live text lui Dragnea interviul tău cu toate răspunsurile. Publică-l acum dacă vrei să dai ceva din interviu, că dacă nu, Dragnea va ieşi cu atacuri la Dăncilă înainte să publici tu interviul»“.

Această situaţie l-a determinat pe jurnalist să ajusteze rapid planul editorial, pentru a evita ca anumite reacţii politice să schimbe impactul materialului. Astfel, el a povestit că s-a întors imediat în redacţie pentru a decide ce fragmente din interviu vor fi publicate cu prioritate.