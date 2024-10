Viorica Dăncilă, fostul premier al României, l-a însoțit pe Cristian Terheș la depunerea listelor de semnături PNCR pentru parlamentare. Aflată în campanie electorală, Viorica Dăncilă l-a criticat din nou pe actualul premier pentru faptul că face meditații la economie.

Viorica Dăncilă a fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019, prima femeie prim-ministru al României, prima femeie președinte al celui mai mare partid din țară și prima femeie candidat al PSD la președinția României. Viorica Dăncilă l-a însoțit pe Cristian Terheș la depunerea listelor de semnături PNCR pentru parlamentare.

Cristian Terheş a declarat, cu acest prilej, că partidul va avea candidaţi în toate circumscripţiile electorale, atât la alegerile pentru Camera Deputaţilor, cât şi la cele pentru Senat şi a menţionat că au fost depuse peste 150.000 de semnături.

„Sondajele de opinie sunt toate trucate în momentul de faţă. Probabil, singurele sondaje autentice sunt cele care se dau cu 24 de ore înainte de scrutin. Cred că naţiunea română este o naţiune care ştie să îşi aleagă propriul destin. În momentul de faţă – contrar celor ce spun sondajele – din datele noastre interne, am un scor extrem de mare şi trend-ul este ascendent”, a susţinut el.

Viorica Dăncilă a declarat că în politica românească e nevoie de „onestitate şi demnitate”, de relaţii externe bazate pe „demnitate, nu pe slugărnicie”. De asemenea, în opinia ei, este necesară o direcţie economică.

„În acest moment, România nu are o direcţie economică. Suntem ca o barcă ce merge încotro bate vântul. Nu vedem un program de guvernare, nu ştim ce ne va aduce ziua de mâine. Nici nu mai vorbesc de termen mediu sau lung. Cred că sunt lucruri care trebuie rezolvate, pentru că nu te joci cu destinul unei ţări”, a afirmat ea.

Aflată în campanie electorală, Viorica Dăncilă l-a criticat din nou pe actualul premier pentru faptul că face meditații la economie. Marcel Ciolacu, actualul premier, a fost președintele Camerei Deputaților în anul 2019, când s-a produs controversata amânare a convocării plenului reunit al Camerelor pentru adoptarea moțiunii de cenzură , a doua din anul 2019 , împotriva Guvernului Dăncilă.

“Că face meditații la engleză înțeleg. Vrea să-și îmbunătățească conversația. Dar premierul României să facă meditații la economie… cred că este un lucru unic în Europa. Premierul României trebuie să ia decizii economice. Premierul României are consilier pe probleme economice.Cum să facă premierul României meditații la economie? Mi se pare un lucru greu de acceptat. Adică să înțelegem că România are un premier care după atâta timp a început să facă meditații la economie? Cred că aceste lucruri trebuia să le învețe domnul prim-ministru înainte. Într-o lună de zile la început trebuia să învețe totul, pentru că dânsul a luat decizii. Nicio decizie în Guvernul României, fie că vorbim de ministrul Finanțelor, care e de la PNL, fie că vorbim de alții, nu se ia fără cuvântul final al premierului. Niciun act normativ nu poate fi luat în considerare dacă nu este adoptat de primul ministru. Și atunci te întrebi: cum a adoptat toate aceste lucruri dacă abia acum face meditații la economie? Eu cred că faptul că nu a avut cunoștințe economice s-a văzut în modul în care a condus Guvernul. Și spun acest lucru cu tristețe pentru că, de la o datorie publică de 373 de miliarde de lei, în octombrie 2019, ajungem acum la o datorie de aproape 900 de miliarde de lei”, a spus Viorica Dăncilă la Realitatea PLUS.