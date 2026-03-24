Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj găzduiește lansarea romanului de ficțiune contemporană „Vis de fluture”, semnat de autorul Geo Raețchi.

Evenimentul de lansare a romanului de ficțiune contemporană „Vis de fluture”, oferă publicului sălăjean ocazia de a descoperi o operă despre formarea identității și maturizare, apărută în anul 2025 la Editura „Creator” din Brașov.

Romanul „Vis de fluture” propune o proză confesivă intensă, unde granițele dintre biografie și ficțiune se estompează. Personajul principal, Romeo, este un tânăr care își caută drumul în efervescența presei sportive a anilor ’70. Narațiunea urmărește un ritm alert, aproape cinematografic, purtând cititorul prin redacții aglomerate, săli de teatru și decoruri bucureștene pline de melancolie.

Conform textului critic al volumului, cartea este „romanul unei vieți trăite la intensitate maximă”, explorând fragilitatea emoțiilor și impactul unor povești de dragoste care, deși scurte, marchează destinul personajelor pe termen lung.

Geo Raețchi construiește prin acest volum un tablou viu al unei epoci trecute, dar cu teme universal valabile: dorința de afirmare, neliniștea interioară și pragurile maturizării. Lansarea de la Zalău reprezintă un moment de dialog cultural esențial pentru iubitorii de literatură contemporană din județ.