Ministrul de Interne, Nicolae Lucian Bode, sa aflat într-o vizită de lucru la Zagreb, unde s-a întâlnit cu omologul croat, Davor Božinović, cu care a discutat despre aderarea României la Schengen, cooperarea poliţienească şi situaţiile de urgenţă.

Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode a efectuat o vizită de lucru la Zagreb, pentru a se întâlni cu omologul său croat. Ministrul român a declarat:

,,Cooperarea dintre România și Croația în domeniul afacerilor interne este foarte bună. Mă bucur să mă aflu astăzi la Zagreb și să dau curs invitației adresate de către omologul și prietenul meu, domnul ministru Davor BOŽINOVIĆ.

Vizita este un prilej foarte bun pentru a consolida relația foarte bună dintre România și Croația pe care am dezvoltat-o în ultimii ani în domeniul afacerilor interne și de a avea un schimb foarte util de opinii cu privire la provocările actuale cu care ne confruntăm.

Dialogul în domeniul afacerilor interne este excelent și se desfășoară la toate nivelurile instituțiilor noastre. Împărtășim viziuni similare și poziționări comune sau foarte apropiate în privința majorității aspectelor ce privesc agenda regională, europeană și internațională.

Împreună cu omologul meu, unul dintre cei vechi membri ai Consiliului Justiție și Afaceri Interne, am abordat teme europene de interes comun, precum azilul și migrația, aderarea României la spațiul Schengen, aspecte aflate pe agenda bilaterală cu accent pe cooperarea polițienească și situațiile de urgență, precum și alte aspecte privind evoluțiile de securitate din regiune.

În ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen, am subliniat în cadrul discuțiilor avute așteptarea noastră ca, în cursul acestui an, România să devină stat membru Schengen. Croația este unul dintre susținătorii activi ai aderării României la spațiul Schengen, sens în care omologul meu m-a asigurat de tot sprijinul său atât în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cât și în relația cu partenerii europeni. De asemenea, mi-a transmis că atingerea acestui deziderat în cursul acestui an aduce beneficii atât cetățenilor români, cât și întregii Uniuni Europene.

Discuțiile foarte bune și constructive pe care le-am avut în cadrul acestei vizite au reconfirmat încă o dată excelenta relație de colaborare dintre ministerele noastre”