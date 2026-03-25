Chiar dacă Naționala României de handbal a pierdut rușinos în preliminariile Campionatului Mondial, Constantin Din, actualul președinte al FRH, a spus pentru Pro Sport că, în ciuda ratării calificării, după duelul cu Turcia, handbalul românesc se află pe un trend ascendent.

Constantin Din a vorbit despre partidă și a anunțat că nu se simte bine după un asemenea rezultat.

„Efectiv sunt distrus. Ca să fiu sincer chiar nu mă simt nici bine medical, după ceea ce s-a întâmplat aseară. Nu mă simt bine. Nu îmi vine să cred și nu înțeleg cum de a fost posibil să pierdem această calificare. Nu știu ceea ce a semnalat public George Buricea despre o situație sau alta de la națională… Noi chiar ne pregăteam organizatoric pentru meciul cu Norvegia. Urma să îl disputăm la Baia Mare, dar aseară ne-am trezit cu această mare palmă. Vreau să clarific un lucru. Este exclus ca Geroge Buricea, selecționerul nostru, să nu fi știut regulamentul. Tot din staff-ul echipei naționale, inclusiv el, au fost informați despre ce se poate întâmpla dacă se va rămâne la un avans de cinci goluri în favoarea lor. Eu nu am auzit ceea ce le-a transmis el băieților în acel time out, că eram în sală, dar el știa clar regulamentul. Nu știu din ce motiv le-a spus ceea ce le-a spus. Că s-a pierdut și el, că nu s-a pierdut, nu știu de ce le-a spus băieților așa ceva. E clar că trebuie să facem niște schimbări și trebuie să luăm niște măsuri, dar le vom discuta într-un cadru organizat. George Buricea mai are contract până la aprilie cu naționala. Dacă eu voi mai candida la alegerile FRH? De ce să nu candidez? În ciuda acestui rezultat eu consider că handbalul românesc sub conducerea mea se află pe un trend ascendent. Nu vă mai luați după contestatarii mei. Unii dintre ei sunt de ani de zile în preajma handbalului românesc și de ani de zile dau doar din gură. E cel mai ușor să anunți programe și să promiți că se va face și se va drege, dar de implementat te trezești că nu prea poți să le faci și nu ai cu ce. Și acum îi invit pe adversarii mei la alegeri să mă învingă, iar dacă unul dintre ei va reuși acest lucru, atunci vreau să îl văd la treabă. V-am spus, din gură e cel mai ușor de dat”, a declarat Din.

Alegerile programate în luna aprilie pentru conducerea Federației Române de Handbal se desfășoară într-un climat tensionat, marcat de repoziționări strategice, acuzații privind influențe politice și o competiție tot mai dură pentru controlul instituției.

După patru ani de mandat, actualul președinte Constantin Din pare să fi pierdut o parte importantă din sprijinul din teritoriu, în condițiile în care mai multe cluburi vorbesc despre presiuni și negocieri purtate în culise.