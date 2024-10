Accidentarea lui Valdimir Cupara nu este gravă.Portarul sârb , în vârstă de 30 de ani, a declarat că nu are nimic grav la genunchiul drept și va reveni pe teren în aproximativ 10 zile.

După investigațiile făcute la Barcelona și Belgrad, portarul echipei de handbal masculin al echipei Dinamo București , sârbul Vladimir Cupara , a aflat că nu are ruptură la ligamente și poate reintra în programul formației de săptămâna următoare.

„După 11 zile lungi, s-a stabilit că doar osul a fost rănit și că, cu ajutorul lui Dumnezeu, am evitat o accidentare gravă și o intervenție chirurgicală. Ligamentele încrucișate anterioare, meniscul și ligamentele laterale sunt sănătoase. Osul este fisurat, dar voi putea reveni pe teren în viitorul apropiat. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, prietenilor și familiei pentru sprijinul acordat. Mă bucur că m-am antrenat din greu și că am avut grijă de corpul meu, pentru că astfel am evitat o accidentare foarte gravă. Acesta este un stimulent pentru mine să continui să am grijă și mai mult de mine”, a declarat pentru Balkan handball, Vladimir Cupara.