Finala Cupei României la volei feminin a avut parte de dinamism, dar și de dramatism, la Blaj: .Volei Alba Blaj rămâne „Regina Cupei” după o finală de infarct cu Dinamo București. Campioana Volei Alba Blaj își păstrează trofeul în vitrine. Într-o atmosferă electrizantă, gazdele Turneului Final Four au reușit să se impună duminică în fața echipei Dinamo București, scor 3-2, după un set decisiv care a tăiat respirația celor prezenți în sală.

La Blaj s-a jucat o finală de „totul sau nimic”. Meciul a fost un veritabil carusel al scorurilor, cu Blajul conducând de două ori la seturi și Dinamo revenind de fiecare dată: 25-13, 15-25, 25-14, 21-25. Spectacolul total s-a mutat însă în setul al cincilea, unde experiența campioanelor și-a spus cuvântul în momentele critice.

Bucureștencele au început decisivul în forță, conducând cu 8-3, scor la care trofeul părea că va pleca spre Capitală. Dinamo a mai avut un avantaj uriaș, irosind nu mai puțin de trei mingi de meci. Însă Blajul, demonstrând un spirit de luptă incredibil, a egalat la 10 și a reușit să întoarcă soarta partidei, fructificând a doua minge de trofeu de care a beneficiat: 19-17.

MVP-ul finalei a fost desemnată Vittoria Piani, care a fost motorul atacului blăjean cu 19 puncte. Ea a fost secundată excelent de Drusylla Costa , cu 16 puncte și Ariana Pîrv, cu 14 puncte

Deși au făcut un meci memorabil, dinamovistele rămân cu cele două cupe din palmares (2010 și 2012), după un parcurs de apreciat în care au eliminat Rapid și CSM București.

Prin succesul de pe 5 aprilie 2026, Volei Alba Blaj își consolidează statutul de forță dominantă în voleiul feminin românesc. Acesta este al șaselea trofeu al Cupei României din istoria clubului, după succesele din 2017, 2019, 2021, 2022 și 2025. Cu o singură finală pierdută în 2018, Blajul demonstrează că știe să gestioneze presiunea ultimului act, mai ales atunci când joacă în fața propriilor suporteri.