Voleibalistul român Florian Bela Bartha a cucerit titlul de campion în Italia. Trentino Volley era campioana și și-a păstrat acest titlu. Bartha are o înălțime 2,06 metri și la doar 23 de ani va reprezenta România la Campionatul Mondial din luna septembrie 2025.

Miercuri, 7 mai, Trentino Volley a câștigat cu 3-2 meciul 4 al finalei cu Lube Civitanova.

În primele confruntări din finală: Trentino și-a adjudecat prima partidă cu 3-0 și pe cea de-a treia, tot cu 3-0, dar pierdut jocul al doilea în deplasare cu 0-3.

Deşi a fost rezervă în finală şi a intrat pe teren în seturile 2 şi 4, Bela a jucat în toate meciurile acestui sezon, contribuind decisiv la succesul echipei. În prima parte a sezonului, a fost titular timp de trei luni, perioadă în care Trentino a obţinut rezultate excelente, inclusiv medalia de argint la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Pentru echipa antrenată de Fabio Soli este al 6-ea titlu de campioană a Italiei.

În acest sezon internaţionalul român a fost desemnat în două rânduri MVP. Bartha a mai cucerit cu Trentino medalia de argint la Campionatul Mondial al Cluburilor şi a jucat în semifinale atât în Cupa Italiei, cât și în CEV Cup.

Centrul de 2,06 metri a făcut pasul spre Italia anul trecut.

Bela Bartha este născut în Ocna Mureș iar în România a evoluat la LAPI Dej, în perioada junioratului, apoi la Unirea Dej, în perioada 2019-2021, SCMU Craiova -2021/2022 şi Dinamo București – 2022/2024.

La finalul confruntării din Palasport Eurosuole Forum, voleibalistul român a fost protagonistul unui moment memorabil. Cunoscut pentru barba sa, „Bella” și-a respectat promisiunea și s-a lăsat bărbierit de Alessandro Michieletto, MVP-ul confruntării.

„A fost ceva senzațional, nu credeam că voi ajunge până aici. De când m-am transferat aici am traversat o perioadă cu suișuri și coborâșuri, am fost și accidentat.Am reușit ceva memorabil, am primit sute de mesaje. Nu le-am răspuns tuturor. Am văzut și steagul României în public.Am făcut un pariu cu colegii și cu președintele. Le-am zis că dacă reușim să luăm titlul, atunci îmi voi da jos barba. Exact ce am făcut imediat după meci. În 6 luni sper să crească la loc”, a declarat Bela Bartha pentru ProSport.